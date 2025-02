Francúzski socialisti vyjadrili podporu premiérovi Bayrouvi

Paríž 3. februára (TASR) - Výkonný výbor francúzskej Socialistickej strany (PS) v pondelok rozhodol, že nepodporí návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi Francoisovi Bayrouovi v súvislosti s rozpočtom jeho vlády, oznámili zdroje zo strany. Premiér tak získal potrebnú podporu. Bayrou tvrdí, že sa chystá presadiť návrh o rozpočte bez hlasovania v parlamente. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vedenie strany PS sa zároveň symbolicky rozhodlo predložiť samostatný návrh na vyslovenie nedôvery po tom, čo sa Bayrou minulý týždeň pre web LCI vyjadril, že vo Francúzsku narastá pocit, že ho "zaplavujú" prisťahovalci. Tento krok by podľa očakávaní nemal získať podporu krajnej pravice ani stredopravých strán, a preto podľa PS nezvrhne Bayrouvu vládu.



Bayrou sa pred mesiacom stal štvrtým francúzskym premiérom v priebehu jedného roka a potrebuje podporu pre dlho očakávaný štátny rozpočet na rok 2025.



V pondelok popoludní Bayrou predloží svoj návrh na rozpočet dolnej komore parlamentu po tom, ako jeho znenie minulý týždeň schválil výbor naprieč politickými stranami, informuje denník The Guardian.



Francúzsky premiér v rozhovore pre noviny La Tribune Dimanche zverejnenom v nedeľu oznámil, že presadí rozpočtové zákony s použitím ústavného článku 49.3, ktorý umožňuje vládam prijímať zákony bez hlasovania v parlamente.



"Teraz musíme bezodkladne pristúpiť k prijatiu. Krajina ako naša nemôže zostať bez rozpočtu," povedal Bayrou. Jeho kancelária potvrdila, že Bayrou plánuje v pondelok použiť túto taktiku dvakrát - pri presadení štátneho rozpočtu a rozpočtu sociálneho zabezpečenia, píše AFP.



Využitie spomínaného ústavného článku je podľa AFP výhodné pre menšinovú vládu, ale znamená, že opozícia má právo predložiť návrh na vyslovenie nedôvery a zosadiť tak premiéra a jeho vládu. Nové hlasovanie o nedôvere by sa malo uskutočniť v stredu.



Ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) s podporou komunistov a zelených avizovali preloženie návrhu na vyslovenie nedôvery. Kľúčovou otázkou je, či ho podporí aj krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN), píše AFP.



Ak Bayrou využije ústavný článok, jeho odporcovia majú podľa The Guardian 24 hodín na podanie návrhu na vyslovenie nedôvery, o ktorom sa musí hlasovať do 48 hodín. Ak sa to podarí, návrhy zákonov budú zamietnuté a vláda padne, rovnako ako to bolo v prípade menšinovej vlády vedenej Michelom Barnierom, ktorej v decembri poslanci vyslovili nedôveru práve počas rozpravy o rozpočte, čo sa vo Francúzsku stalo prvýkrát od roku 1962.











