Francúzsky spevák Christophe zomrel vo veku 74 rokov

Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzsky spevák Christophe, jeden z najobľúbenejších predstaviteľov šansónového štýlu popových balád vo svojej vlasti, zomrel vo veku 74 rokov. Podľa vyjadrenia jeho manželky, ktorú v piatok citovala tlačová agentúra AFP, umelec podľahol chronickej obštrukčnej chorobe pľúc v meste Brest.



Francúzske noviny Le Parisien v marci napísali, že hudobníka, vlastným menom Daniel Bevilacqua, hospitalizovali s koronavírusovým ochorením COVID-19, avšak jeho rodina ani manažment to nepotvrdili.



Christophe sa narodil v roku 1945 na predmestí Paríža. Prvý dotyk so slávou zažil v polovici 60. rokov s melancholickou piesňou Aline. Po kratšej odmlke sa úspešne vrátil na scénu v 70. rokoch so sériou hitov vrátane piesne Les Mots bleus, ku ktorej napísal text známy priekopník elektronickej hudby Jean-Michel Jarre.



Jeho hviezdne postavenie na francúzskej scéne popu sa nezmenilo ani počas nasledujúcich desaťročí; úspech zaznamenal s mnohými ďalšími singlami. Celkovo vydal približne 15 štúdiových albumov.



Správa o jeho úmrtí vyvolala na sociálnych sieťach vlnu zármutku a kondolencií. Francúzsky minister kultúry Franck Riester napísal: "Jeho texty, melódie i hlas nás nadchýnali a dojímali. Stratou Christopha prichádza francúzsky šansón o časť svojej duše, ale smutný sladkobôľ jeho piesní je nezmazateľný," citoval jeho slová denník The Guardian.



Jarre, ktorý otextoval dva Christophove významné albumy - Les Paradis perdus (1973) a Les Mots bleus (1974) -, na Twitteri uviedol: "Christophe, dnes v noci si nás opustil a stratený je raj. Hovorí sa, že tí, ktorých milujeme, sú veční. A oni sú, ako aj ty." Podľa neho bol zosnulý "omnoho viac než iba spevák, bol luxusným dizajnérom piesne".



Christophe po sebe zanechal manželku Véronique, s ktorou sa zosobášil v roku 1971, a dcéru Lucie.