< sekcia Zahraničie
Francúzsko spolupracuje s Čínou na deeskalácii iránskeho konfliktu
Barrot kritizoval Irán, že odmietol rešpektovať rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov týkajúce sa jadrového programu.
Autor TASR
Paríž 3. marca (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot telefonoval v pondelok s čínskym rezortným partnerom Wang Im, aby diskutovali o iránskej vojne. Obaja súhlasili, že budú pracovať na deeskalácii konfliktu, uviedla Barrotova kancelária vo vyhlásení. Šéf francúzskej diplomacie v utorok následne podotkol, že Paríž je pripravený brániť svojich partnerov v regióne, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters.
Ministri oboch krajín sa zaviazali hľadať politické riešenie konfliktu, ktoré by zaručilo kolektívnu bezpečnosť a zároveň bralo do úvahy ambície iránskeho ľudu, vysvetľuje vyhlásenie. Barrot „znovu zdôraznil zodpovednosť iránskeho režimu za pokračujúcu eskaláciu napätia po tom, ako neoprávnene zaútočil na viaceré krajiny v regióne“, uvádza sa vo vyhlásení.
Barrot kritizoval Irán, že odmietol rešpektovať rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov týkajúce sa jadrového programu, balistických aktivít, podpory neštátnych ozbrojených skupín a že odmietol multilaterálne rokovania. Zopakoval, že Paríž sa nepodieľa na operáciách Spojených štátov a Izraela v Iráne a nebol o nich vopred informovaný.
Krajiny „musia uprednostniť medzinárodné inštitúcie pri riešení sporov a v prípade potreby použiť silu“, povedal Barrot. Obaja ministri sa dohodli, že budú pokračovať v dialógu o tejto záležitosti.
„Táto vojna... vťahuje do konfliktu niekoľko krajín v regióne, s ktorými nás viažu diplomatické väzby, obranné dohody a záujmy vrátane vojenských základní,“ povedal Barrot v utorok pre vysielateľa BFM TV. Francúzsko je pripravené brániť svojich partnerov, ak požiadajú o pomoc po iránskych odvetných úderoch, a vyhradzuje si právo zasiahnuť, zdôraznil minister. Francúzsky minister tiež povedal, že stíhačky Rafale podnikli letecké operácie s cieľom zabezpečiť vzdušný priestor nad francúzskymi základňami v regióne.
V krajinách zasiahnutých krízou na Blízkom východe sa v súčasnosti nachádza približne 400.000 Francúzov a francúzska vláda je pripravená priviesť späť najviac ohrozené osoby prostredníctvom komerčných aj vojenských letov, ozrejmil Barrot.
Ministri oboch krajín sa zaviazali hľadať politické riešenie konfliktu, ktoré by zaručilo kolektívnu bezpečnosť a zároveň bralo do úvahy ambície iránskeho ľudu, vysvetľuje vyhlásenie. Barrot „znovu zdôraznil zodpovednosť iránskeho režimu za pokračujúcu eskaláciu napätia po tom, ako neoprávnene zaútočil na viaceré krajiny v regióne“, uvádza sa vo vyhlásení.
Barrot kritizoval Irán, že odmietol rešpektovať rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov týkajúce sa jadrového programu, balistických aktivít, podpory neštátnych ozbrojených skupín a že odmietol multilaterálne rokovania. Zopakoval, že Paríž sa nepodieľa na operáciách Spojených štátov a Izraela v Iráne a nebol o nich vopred informovaný.
Krajiny „musia uprednostniť medzinárodné inštitúcie pri riešení sporov a v prípade potreby použiť silu“, povedal Barrot. Obaja ministri sa dohodli, že budú pokračovať v dialógu o tejto záležitosti.
„Táto vojna... vťahuje do konfliktu niekoľko krajín v regióne, s ktorými nás viažu diplomatické väzby, obranné dohody a záujmy vrátane vojenských základní,“ povedal Barrot v utorok pre vysielateľa BFM TV. Francúzsko je pripravené brániť svojich partnerov, ak požiadajú o pomoc po iránskych odvetných úderoch, a vyhradzuje si právo zasiahnuť, zdôraznil minister. Francúzsky minister tiež povedal, že stíhačky Rafale podnikli letecké operácie s cieľom zabezpečiť vzdušný priestor nad francúzskymi základňami v regióne.
V krajinách zasiahnutých krízou na Blízkom východe sa v súčasnosti nachádza približne 400.000 Francúzov a francúzska vláda je pripravená priviesť späť najviac ohrozené osoby prostredníctvom komerčných aj vojenských letov, ozrejmil Barrot.