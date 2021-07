Francúzsko spoplatnilo covidové testy pre zahraničných cestovateľov

Paríž 7. júla (TASR) - Francúzsko zrušilo bezplatné testy na koronavírus pre zahraničných turistov. Takíto cestovatelia si od stredy za testy musia zaplatiť. Francúzska vláda ich spoplatnenie zdôvodnila tým, že išlo o "otázku reciprocity", keďže Francúzi vo väčšine krajín za takéto testy taktiež musia platiť.



Britský denník The Guardian na svojej webstránke uvádza, že za PCR test zaplatia cudzinci prichádzajúci do Francúzska 49 eur a za antigénový test 25 eur. Denník dodáva pritom, že tento poplatok je nižší ako napríklad Británii.



Francúzsko už pred časom uvoľnilo na celoštátnej úrovni zavedené epidemiologické reštrikcie, pričom nosenie rúšok tam už vo vonkajších priestoroch povinné nie je. Prísnejšie opatrenia platia len v oblastiach, kde v ostatnom čase došlo k nárastu prípadov nákazy novým koronavírusovým variantom delta.



Francúzska vláda zároveň momentálne zvažuje, či zavedie povinné očkovanie pre zdravotníkov a ďalších zamestnancov kľúčových odvetví, uvádza The Guardian.