Francúzsko sprísni opatrenia na obmedzenie pohybu osôb

Paríž 24. marca (TASR) - Francúzsko v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2 sprísni opatrenia na obmedzenie pohybu osôb vrátane obmedzenia pohybových aktivít mimo bydliska a uzatvorenia otvorených trhovísk. V rozhovore pre televíziu TF1 to v pondelok vyhlásil francúzsky premiér Édouard Philippe.



Philippe v rozhovore uviedol, že podpíše dekrét, na základe ktorého budú mať obyvatelia Francúzska od utorka zakázané venovať sa fyzickým aktivitám ďalej než kilometer od miesta svojho bydliska. Taktiež by mali byť po novom uzavreté aj otvorené trhoviská s tým, že miestne úrady budú mať možnosť požiadať o výnimku.



"Prechádzka vonku s deťmi, prípadne venovanie sa športovým aktivitám sa nesmie odohrávať ďalej než kilometer od bydliska, po dobu jednej hodiny, v osamotení a maximálne raz denne," spresnil premiér podstatu nového nariadenia.



"Mnohí naši spoluobčania by si želali, aby boli veci znova tak ako za normálnych čias. To sa však nestane hneď zajtra," varoval Philippe s tým, že terajšie obmedzenia pohybu môžu trvať "ešte niekoľko týždňov".



Čiastočné obmedzenia pohybu, ktoré by mali zamedziť šíreniu nového koronavírusu, platia vo Francúzsku už takmer týždeň. Predstaviteľov vlády však napriek tomu znepokojili zábery z preplnených verejných trhovísk.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron dáva podľa tlačovej agentúry AFP údajne prednosť sprísneniu už existujúcich opatrení pred zavádzaním nových, medzi ktoré by mohol patriť napríklad zákaz vychádzania.



Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v pondelok oznámil, že ochorenie COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, si v krajine vyžiadalo ďalších 186 obetí na životoch. Celkovo tomuto infekčnému ochoreniu vo Francúzsku podľahlo už 860 ľudí.