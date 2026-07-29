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Francúzsko sprísni opatrenia v múzeách po minulotýždňovej krádeži
Vyšetrovatelia uviedli, že podozriví vošli do múzea ako návštevníci, rozbili vitrínu a s pokladom ušli. Úrady medzičasom zadržali jedného podozrivého.
Autor TASR
Paríž 29. júla (TASR) - Francúzska vláda plánuje posilniť ochranu niektorých z najzraniteľnejších kultúrnych artefaktov krajiny v reakcii na krádež keltského zlatého náhrdelníka, ku ktorej došlo minulý piatok v múzeu na východe Francúzska. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
V rámci týchto opatrení budú obzvlášť citlivé predmety dočasne stiahnuté z verejnej expozície a uložené na bezpečných miestach, kým nebudú zavedené prísnejšie bezpečnostné opatrenia proti krádežiam.
Tento krok nasleduje po piatkovom vlámaní do múzea v obci Châtillon-sur-Seine, kde zlodeji za bieleho dňa ukradli spomínaný náhrdelník, ktorý je starý približne 2500 rokov a ktorý je súčasťou zbierky slávneho Vixského pokladu. Podľa DPA je považovaný za jeden z najvýznamnejších keltských artefaktov v Európe.
Vyšetrovatelia uviedli, že podozriví vošli do múzea ako návštevníci, rozbili vitrínu a s pokladom ušli. Úrady medzičasom zadržali jedného podozrivého.
Krádež je najnovšou zo série vlámaní a pokusov o krádež vo francúzskych múzeách. DPA pripomína, že bezpečnosť v kultúrnych inštitúciách po celej krajine je pod zvýšeným dohľadom od minuloročného vlámania do parížskeho Louvru.
Ministerstvo kultúry oznámilo, že zavedie 33-bodový bezpečnostný plán, ktorý zahŕňa celonárodné posudky múzeí považovaných za obzvlášť ohrozené, neohlásené bezpečnostné kontroly odborníkmi rezortu a dodatočné školenia pre zamestnancov múzeí.
Z bezpečnostných dôvodov ministerstvo nešpecifikovalo, ktoré artefakty by mohli byť stiahnuté z expozície.
V rámci týchto opatrení budú obzvlášť citlivé predmety dočasne stiahnuté z verejnej expozície a uložené na bezpečných miestach, kým nebudú zavedené prísnejšie bezpečnostné opatrenia proti krádežiam.
Tento krok nasleduje po piatkovom vlámaní do múzea v obci Châtillon-sur-Seine, kde zlodeji za bieleho dňa ukradli spomínaný náhrdelník, ktorý je starý približne 2500 rokov a ktorý je súčasťou zbierky slávneho Vixského pokladu. Podľa DPA je považovaný za jeden z najvýznamnejších keltských artefaktov v Európe.
Vyšetrovatelia uviedli, že podozriví vošli do múzea ako návštevníci, rozbili vitrínu a s pokladom ušli. Úrady medzičasom zadržali jedného podozrivého.
Krádež je najnovšou zo série vlámaní a pokusov o krádež vo francúzskych múzeách. DPA pripomína, že bezpečnosť v kultúrnych inštitúciách po celej krajine je pod zvýšeným dohľadom od minuloročného vlámania do parížskeho Louvru.
Ministerstvo kultúry oznámilo, že zavedie 33-bodový bezpečnostný plán, ktorý zahŕňa celonárodné posudky múzeí považovaných za obzvlášť ohrozené, neohlásené bezpečnostné kontroly odborníkmi rezortu a dodatočné školenia pre zamestnancov múzeí.
Z bezpečnostných dôvodov ministerstvo nešpecifikovalo, ktoré artefakty by mohli byť stiahnuté z expozície.