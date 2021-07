Francúzsko sprísni podmienky vstupu pre cestujúcich z viacerých krajín

Paríž 17. júla (TASR) - Francúzsko v sobotu oznámilo, že bude od ľudí, ktorí nie sú plne zaočkovaní, vyžadovať pri príchode z niektorých európskych krajín predloženie negatívneho testu na covid vykonaného v predošlých 24 hodinách. Informovala o tom agentúra AFP.



Nové pravidlo bude platiť pre cestujúcich z Británie, Španielska, Portugalska, Cypru, Grécka a Holandska. Do platnosti vstúpi o polnoci zo soboty na nedeľu, uviedol v oznámení francúzsky premiér Jean Castex. Francúzsko podľa neho sprísňuje kontrolu hraníc s cieľom zabrániť šíreniu delta variantu koronavírusu a chrániť svoje nemocnice.



Ľudia prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva museli dosiaľ predložiť negatívny test nie starší ako 48 hodín. Pre zvyšné zmienené krajiny bola táto lehota 72 hodín.



Castex však spresnil, že test nebudú musieť predkladať ľudia, ktorí sú plne zaočkovaní vakcínou schválenou Európskou agentúrou pre lieky (EMA), teda od výrobcov Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca alebo Johnson & Johnson. Podľa vyhlásenia je dôvodom tejto výnimky "účinnosť vakcín proti koronavírusu a najmä jeho varianu delta".



V oznámení sa tiež uvádza, že Francúzsko umožní vstup do krajiny cestujúcim zo zahraničia zaočkovaným vakcínou firmy AstraZeneca vyrobenou v Indii, uviedla agentúra AP, podľa ktorej spôsobil celosvetovo pobúrenie fakt, že covid certifikát Európskej únie uznáva len vakcíny AstraZenecy vyrobené v Európe.



Vakcínu AstraZenecy produkovanú firmou Serum Institute of India už akceptuje viacero ďalších krajín EÚ, dopĺňa AP s tým, že Francúzsko stále neuznáva očkovanie čínskymi alebo ruskými vakcínami.