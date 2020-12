Francúzsko sprísni zákaz nočného vychádzania

Paríž 30. decembra (TASR) - Francúzsko plánuje od začiatku januára sprísniť zákaz nočného vychádzania v oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou nového koronavírusu. Oznámil to v utorok večer francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran, ktorého citovala agentúra DPA.



Vo Francúzsku v súčasnosti platí celoplošný zákaz vychádzania od 20.00 h do 6.00 h. Ľudia môžu opustiť svoje domovy napríklad len za účelom cestovania do práce či návštevy lekára. Aktivity ako nakupovanie, športovanie či prechádzky sú zakázané.



Véran vysvetlil, že v januári sa zákaz vychádzania v najťažšie postihnutých oblastiach začne už od 18.00 h.



Podľa ministra je pandemická situácia momentálne najzávažnejšia na východe krajiny, konkrétne v regiónoch, ktoré susedia s Nemeckom.



V krajine platil od konca novembra do 15. decembra celoštátny lockdown, ktorý následne nahradil zákaz vychádzania. Zatiaľ čo obchody mohli otvoriť ešte pred začiatkom decembra, reštaurácie a bary zostávajú stále zatvorené. Opätovne by sa mali otvoriť 20. januára. Podľa DPA je však pravdepodobné, že tento termín sa posunie na neskôr.