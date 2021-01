Francúzsko sprísnilo kontroly na hraniciach, hrozí mu tretí lockdown

Paríž 25. januára (TASR) - Francúzsko v nedeľu sprísnilo pohraničné kontroly v snahe zamedziť zhoršovaniu epidemiologickej situácie, v dôsledku ktorého hrozí krajine ďalší, v poradí už tretí lockdown.



Od nedele sa musia cestujúci prichádzajúci z krajín EÚ leteckou alebo námornou dopravou preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na nový koronavírus, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Informovala o tom agentúra AFP.



Rovnaká požiadavka sa už od polovice januára uplatňuje v prípade ľudí prichádzajúcich z krajín mimo EÚ. Cestujúci prichádzajúci do Francúzska z iných štátov EÚ prostriedkami pozemnej dopravy vrátane pendlerov sa zatiaľ negatívnym testom preukazovať nemusia.



Hlavný zdravotnícky poradca pre COVID-19 Jean-François Delfraissy sa v nedeľu vyjadril, že pravdepodobne bude potrebné v krajine zaviesť tretí lockdown. Dôvodom je cirkulácia nových, nákazlivejších variantov koronavírusu.



"Ak nepritvrdíme opatrenia, od polovice marca sa budeme nachádzať v extrémne ťažkej situácii... Budeme zrejme potrebovať ďalší lockdown," povedal Delfraissy pre televíziu BFM.



Zdôraznil, že situácia je nepriaznivá a že politici by mali prijať príslušné rozhodnutia už v najbližších dňoch.



Nový lockdown nevylučuje ani minister zdravotníctva Oliver Véran, ak neprinesú dostatočné výsledky súčasné opatrenia vrátane zákazu nočného vychádzania. Hovorca vlády Gabriel Attal sa pre televíziu France 3 vyjadril, že "na stole sú všetky možnosti".



Vo Francúzsku počas zhruba štyroch týždňov očkovacej kampane podali minimálne jednu dávku vakcíny už zhruba miliónu ľudí. Vláda chce do konca júna zaočkovať 15 miliónov obyvateľov.



Za posledný deň pribudlo vo Francúzsku 23.924 nových infekcií a 321 úmrtí. V nemocniciach je 25.800 ľudí, z toho 2900 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.