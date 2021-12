Obyvatelia Francúzska štyri týždne nevstúpia do nočných klubov

Na archívnej snímke francúzsky premiér Jean Castex. Foto: TASR/AP

Paríž 6. decembra (TASR) - Francúzsko v rámci sprísňovania pandemických opatrení zatvorí od tohto víkendu na štyri týždne nočné kluby, oznámil v pondelok francúzsky premiér Jean Castex. K sprísňovaniu opatrení prichádza v čase, keď sa vo Francúzsku plnia nemocnice, z ktorých niektoré museli prejsť na núdzový režim, informovala agentúra AFP.Okrem toho Castex oznámil tiež rozšírenie povinného nosenia rúšok, ktoré odteraz budú musieť nosiť aj žiaci v školách, a požiadal o prísnejšie dodržiavanie opatrení týkajúcich sa spoločenského odstupu.uviedol Castex, ktorý sám len minulý týždeň ukončil povinnú karanténu po tom, ako prekonal COVID-19.Vláda však rozhodla zatiaľ nepristúpiť k zavedeniu prísnejších opatrení pre širokú verejnosť alebo pre nezaočkovaných obyvateľov krajiny, aké prijali mnohé iné krajiny.Namiesto toho Castex vyzval zamestnávateľov, aby podporili prácu z domu, a ľudí, aby uľavili zo spoločenského stretávania sa, a to najmä v prípade koncoročných firemných večierkov.Okrem toho bude tiež povinné preukazovanie sa covidpasmi pri vstupe do vyhradených zón vianočných trhov, ktoré sú určené na konzumáciu jedál.Zavedenie lockdownu vo Francúzsku podľa Castexa nie je v súčasnosti na mieste, pričom poukázal na to, že v krajine je zaočkovaných takmer 90 percent populácie spôsobilej na vakcináciu.uviedol Castex v televíznom príhovore, ktorý nasledoval po rokovaní vlády.Premiér tiež uviedol, že pokiaľ to francúzske regulačné úrady schvália, očkovanie proti koronavírusu bude v krajine čoskoro dostupné aj pre deti vo veku päť až 12 rokov.