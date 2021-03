Francúzsko sprísňuje opatrenia v niektorých oblastiach vrátane Paríža

Paríž 17. marca (TASR) - Francúzska vláda od tohto víkendu zavedie prísnejšie protipandemické obmedzenia v niektorých regiónoch vrátane Paríža v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu. V stredu po rokovaní kabinetu to oznámil hovorca vlády Gabriel Attal. Informovala o tom agentúra Reuters.



Attal uviedol, že nové opatrenia, ktoré budú platiť v parížskej oblasti, môžu obsahovať určitú formu lockdownu.



Na území celej krajiny platí od 18.00 h do 6.00 h zákaz vychádzania. Okrem toho vo viacerých častiach Francúzska nedávno zaviedli tzv. víkendové lockdowny platné od piatka 18.00 h do pondelka 6.00 h. Týka sa to severofrancúzskeho mesta Dunkerque a okolitej oblasti, ako aj neďalekého departmentu Pas-de-Calais (v oboch minimálne do 28. marca).



Martin Hirsch, generálny riaditeľ verejného zdravotníckeho zariadenia AP-HP, ktoré v Paríži a metropolitnej oblasti spravuje 40 nemocníc, varoval, že nákaza sa už v hlavnom meste a okolitých departementoch šíri nekontrolovateľne.



Francúzsky premiér Jean Castex nedávno informoval, že epidemiologická situácia sa zhoršuje vo viacerých častiach krajiny, a to najmä v dôsledku rýchleho prenosu tzv. britského variantu, ktorý tam predstavuje až do 60 percent všetkých prípadov nákazy. Celoštátny lockdown však premiér označil až za prípadnú poslednú možnosť na potlačenie nákazy.