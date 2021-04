Francúzsko sprístupní od 15. júna očkovanie pre všetkých dospelých

Vous avez 18 ans ou plus et vous êtes vulnérable : dès ce week-end, vous pouvez vous faire vacciner. Prenez rendez-vous sur https://t.co/42TNhjoG6n. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 30, 2021

Paríž 30. apríla (TASR) – Francúzsko spustí od 15. júna očkovanie pre všetkých dospelých, a to bez ohľadu na ich zdravotný stav. V piatok to na svojom twitterovom účte oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron, píše agentúra AFP.Macron dodal, že ľudia nad 50 rokov sa na očkovanie budú môcť prihlásiť od 15. mája. V súčasnosti sa môžu na očkovanie prihlasovať len osoby staršie ako 55 rokov.Minister zdravotníctva Olivier Véran už predčasom oznámil, že nadchádzajúci víkend bude vo Francúzsku očkovanie sprístupnené pre ďalšie štyri milióny ľudí. Ide o vekovú skupinu osôb od 18 do 50 rokov trpiace chronickými ochoreniami, ako sú srdcové choroby, vysoký krvný tlak či obezita.Vo Francúzsku doteraz zaočkovali aspoň prvou dávkou protikoronavírusovej vakcíny vyše 15 miliónov ľudí, čo zodpovedá 29 percentám tamojšej dospelej populácie. Približne 6,2 milióna ľudí - necelých 12 percent dospelých - dostalo aj druhú dávku. Prezident Emmanuel Macron nedávno vyhlásil, že do konca leta budú zaočkovaní všetci dospelí záujemcovia.