Francúzsko spúšťa boj proti podvodom v systéme sociálneho zabezpečenia

Paríž 30. mája (TASR) — Do boja proti podvodom v systéme sociálneho zabezpečenia bude vo Francúzsku nasadený tím IT špecialistov, uviedlo v utorok ministerstvo hospodárstva vo svojom statuse na platforme Twitter.



Vo vyhlásení ministerstva, z ktorého citovala agentúra DPA, sa uvádza, že na ochranu sociálneho systému má byť zamestnaných približne 450 odborníkov. Okrem toho sa zavedú aj opatrenia na modernizáciu počítačových sietí systému sociálneho zabezpečenia. Cieľom je získať späť všetky nezákonné platby uskutočnené za posledných päť rokov.



Ďalším zamýšľaným opatrením francúzskej vlády je sprísnenie pravidiel pri prevode sociálnych dávok do zahraničia. Vláda plánuje spustiť program kontrol dôchodcov, ktorí žijú v cudzine — v štátoch, s ktorými Francúzsko nemá dohodu o automatickej výmene osobných údajov —, a tých, ktorí majú viac ako 85 rokov, vysvetlil v rozhovore pre televíziu BFM minister rozpočtu, verejných financií a verejnej správy Gabriel Attal.



Podľa BFM sa táto časť opatrení proti podvodom v sfére sociálneho zabezpečenia neobjavuje "z ničoho nič". Vlani v septembri boli na francúzsky konzulát v Alžírsku vyslaní dvaja agenti z národného fondu starobného poistenia. Predvolali si 1000 takmer storočných dôchodcov alebo ich sami navštívili, aby preverili, či stále trvá ich nárok na starobný dôchodok.



V 30 percentách prípadov, teda približne v 300 spisoch, sa zistil nesúlad vyplácania dávok so skutočným stavom, vysvetlil Attal.



V rámci boja proti podvodom v systéme zdravotného poistenia francúzska vláda preskúma možnosť integrácie preukazu zdravotného poistenia do nového preukazu totožnosti.