< sekcia Zahraničie
Francúzsko spustilo nábor do dobrovoľnej vojenskej služby
Kandidáti sa môžu do dobrovoľnej služby prihlásiť online, poprípade prostredníctvom regionálneho náborového centra.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 12. januára (TASR) - Vo Francúzsku sa začal nábor dobrovoľníkov do vojenskej služby, oznámili v pondelok ozbrojené sily. Podľa plánu by sa do programu mohlo počas prvého roka zapojiť 3000 dobrovoľníkov, pričom sa očakáva, že ich počet sa postupne dostane na 10.000 do roku 2030 a 42.000 do roku 2035. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Kandidáti sa môžu do dobrovoľnej služby prihlásiť online, poprípade prostredníctvom regionálneho náborového centra. Je prístupná pre mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov a ponúka im 800 eur mesačne. Po jednomesačnom základnom výcviku budú dobrovoľníci priradení k vojenským jednotkám na ďalších deväť mesiacov, kde budú plniť rovnaké povinnosti ako bežný personál. V súčasnosti nie je v pláne posielať dobrovoľníkov do zahraničia.
Zavedenie povinnej vojenskej služby v prípade krízy Francúzsko zrušilo v roku 1996. Podľa nového rámca by sa však dobrovoľná vojenská služba mohla v krízových situáciách zmeniť na povinnú vojenskú službu.
Iniciatívu s cieľom posilniť profesionálne ozbrojené sily oznámil prezident Emmanuel Macron ešte v novembri. Podľa jeho slov je kombinácia vojakov z povolania a dobrovoľníkov potrebná v neistom globálnom prostredí, aby sa zlepšila pripravenosť na všetky nepredvídateľné situácie.
Profesionálnu armádu Francúzska v súčasnosti tvorí približne 200.000 vojakov, ktorých podporuje približne 47.000 záložníkov.
Kandidáti sa môžu do dobrovoľnej služby prihlásiť online, poprípade prostredníctvom regionálneho náborového centra. Je prístupná pre mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov a ponúka im 800 eur mesačne. Po jednomesačnom základnom výcviku budú dobrovoľníci priradení k vojenským jednotkám na ďalších deväť mesiacov, kde budú plniť rovnaké povinnosti ako bežný personál. V súčasnosti nie je v pláne posielať dobrovoľníkov do zahraničia.
Zavedenie povinnej vojenskej služby v prípade krízy Francúzsko zrušilo v roku 1996. Podľa nového rámca by sa však dobrovoľná vojenská služba mohla v krízových situáciách zmeniť na povinnú vojenskú službu.
Iniciatívu s cieľom posilniť profesionálne ozbrojené sily oznámil prezident Emmanuel Macron ešte v novembri. Podľa jeho slov je kombinácia vojakov z povolania a dobrovoľníkov potrebná v neistom globálnom prostredí, aby sa zlepšila pripravenosť na všetky nepredvídateľné situácie.
Profesionálnu armádu Francúzska v súčasnosti tvorí približne 200.000 vojakov, ktorých podporuje približne 47.000 záložníkov.