Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Zahraničie

Francúzsko spustilo nábor do dobrovoľnej vojenskej služby

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Kandidáti sa môžu do dobrovoľnej služby prihlásiť online, poprípade prostredníctvom regionálneho náborového centra.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 12. januára (TASR) - Vo Francúzsku sa začal nábor dobrovoľníkov do vojenskej služby, oznámili v pondelok ozbrojené sily. Podľa plánu by sa do programu mohlo počas prvého roka zapojiť 3000 dobrovoľníkov, pričom sa očakáva, že ich počet sa postupne dostane na 10.000 do roku 2030 a 42.000 do roku 2035. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Kandidáti sa môžu do dobrovoľnej služby prihlásiť online, poprípade prostredníctvom regionálneho náborového centra. Je prístupná pre mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov a ponúka im 800 eur mesačne. Po jednomesačnom základnom výcviku budú dobrovoľníci priradení k vojenským jednotkám na ďalších deväť mesiacov, kde budú plniť rovnaké povinnosti ako bežný personál. V súčasnosti nie je v pláne posielať dobrovoľníkov do zahraničia.

Zavedenie povinnej vojenskej služby v prípade krízy Francúzsko zrušilo v roku 1996. Podľa nového rámca by sa však dobrovoľná vojenská služba mohla v krízových situáciách zmeniť na povinnú vojenskú službu.

Iniciatívu s cieľom posilniť profesionálne ozbrojené sily oznámil prezident Emmanuel Macron ešte v novembri. Podľa jeho slov je kombinácia vojakov z povolania a dobrovoľníkov potrebná v neistom globálnom prostredí, aby sa zlepšila pripravenosť na všetky nepredvídateľné situácie.

Profesionálnu armádu Francúzska v súčasnosti tvorí približne 200.000 vojakov, ktorých podporuje približne 47.000 záložníkov.
.

Neprehliadnite

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami