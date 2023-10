Francúzsko spustilo vakcináciu kačíc proti vtáčej chrípke

Paríž 3. októbra (TASR) - Francúzske úrady začali v pondelok očkovať kačice proti vtáčej chrípke v nádeji, že milióny z nich nebudú musieť utratiť ako v predošlých rokoch a predídu rozsiahlym finančným stratám. Vakcinačná kampaň je prvou a jedinou svojho druhu v Európe, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Zaočkovanie by malo znamenať, že budeme čeliť len jednotlivým prípadom a vyhneme sa vlnám vírusu, ktoré by sa prehnali cez celé farmy," povedal Jocelyn Marguerie zo združenia veterinárnych lekárov SNGTV.



Vakcínu v dvoch dávkach budú podávať kačiatkam vo veku 10 a viac dní. Povinná je od októbra pre farmy s chovom viac ako 250 kačiek. Kačacie mäso, ale aj paštéta "foie gras" (tučná pečeň) z kačacej či husacej pečene sú dôležitými artiklami francúzskeho agrosektora, ktorý je na vírus vtáčej chrípky veľmi citlivý. Medzi vtákmi sa vírus šíri rýchlejšie, než sú pozorovateľné jeho príznaky.



Epidémie vtáčej chrípky zachvátili francúzsku hydinu v rokoch 2015-2017, pričom od roku 2020 sa tam vírus šíri takmer sústavne v nových vlnách. Momentálne však nijaké ohniská nákazy neevidujú.



Ak na niektorej z francúzskych fariem objavia akýkoľvek prípad infekcie, musia tam rovnako ako aj na okolitých farmách, utratiť všetku hydinu. To znamená dlhodobé prerušenie produkcie a veľké finančné straty.



Veterinári odhadujú, že do leta 2024 by sa malo podariť zaočkovať 60 miliónov kačiek. Francúzsko má na vakcinačnú kampaň k dispozícii prvých 80 miliónov dávok vakcíny od farmaceutickej spoločnosti Boehringer Ingelheim. Keďže to nepostačuje na zaočkovanie celej kačacej populácie, vláda bude musieť vyhlásiť výberové konanie na ďalšie dávky.



Vakcinačnú kampaň sprevádza aj kritika. Jedna z francúzskych farmárok AFP potvrdila, že časť jej zákazníkov nebude kupovať mäso zaočkovaných kačiek. Na zahraničných trhoch tiež panujú obavy, že pre imunizáciu kačiek sa vtáčia chrípka medzi nimi rozšíri celkom nepozorovane.



Nemenovaný popredný predstaviteľ japonského ministerstva poľnohospodárstva agentúre AFP povedal, že Tokio po spustení očkovacej kampane kačíc dočasne prestane dovážať produkty z francúzskej hydiny.