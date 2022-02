Francúzsko sťahuje svoje veľvyslanectvo z Kyjeva do Ľvova

Kyjev/Paríž 28. februára (TASR) - Francúzsko presťahuje svoje veľvyslanectvo na Ukrajine z Kyjeva do Ľvova, ktorý sa nachádza na západe krajiny. V pondelok to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že Francúzsko je poslednou západnou krajinou, ktorá k tomuto kroku pristúpila.



Le Drian zareagoval na udalosti súvisiace s Ukrajinou prvýkrát, odkedy ruský prezident Vladimir Putin prikázal uviesť do pohotovosti odstrašujúce jadrové zbrane. Podľa šéfa francúzskej diplomacie tento krok ruského prezidenta nedáva zmysel, pričom Putin prehral komunikačný boj, už keď minulý štvrtok napadol Ukrajinu.



Francúzsky minister zahraničných vecí ďalej uviedol, že ruskí oligarchovia by sa mali obávať o budúcnosť svojich majetkov vo Francúzsku a Európe a že EÚ zakáže v nasledujúcich hodinách ruské médiá ako Sputnik a RT, ktoré podľa Le Driana šíria "vojenskú propagandu".