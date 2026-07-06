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Francúzsko stiahlo všetkých svojich diplomatov z Burkiny Faso
Burkina Faso bola až do 60. rokov 20. storočia francúzskou kolóniou.
Autor TASR
Paríž/Ouagadougou 6. júla (TASR) - Francúzsko stiahlo všetkých svojich diplomatických pracovníkov z Burkiny Faso, oznámilo v pondelok francúzske ministerstvo zahraničných vecí. K tomuto kroku došlo po tom, čo sa táto africká krajina v júni rozhodla prerušiť diplomatické vzťahy s Parížom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Všetci diplomati sa minulý týždeň vrátili z Burkiny Faso späť do Francúzska. Rezort objasnil, že diplomatickému personálu tejto africkej krajiny vo Francúzsku minulý týždeň oznámili, že majú čas na odchod do pondelka večera.
Burkina Faso bola až do 60. rokov 20. storočia francúzskou kolóniou. V júni sa rozhodla prerušiť diplomatické vzťahy s Francúzskom, pričom ako dôvod uviedla tamojšia vláda okrem iného údajné nedodržiavanie zásad vzájomného rešpektu a nezasahovania do vnútorných záležitostí zo strany Paríža.
Vzťahy medzi Burkinou Faso a Francúzskom sa prudko zhoršili po vojenskom prevrate v tejto africkej krajine v septembri 2022. Moci sa tam vtedy chopil kapitán Ibrahim Traoré.
Vojenská junta sa následne od Francúzska dištancovala a podobne ako Mali a Niger po tamojších prevratoch sa začala vojensky aj politicky orientovať na Rusko. Ouagadougou zrušil aj vojenskú dohodu z roku 1961 a Paríž svojho veľvyslanca po vojenskom prevrate z krajiny stiahol.
Všetci diplomati sa minulý týždeň vrátili z Burkiny Faso späť do Francúzska. Rezort objasnil, že diplomatickému personálu tejto africkej krajiny vo Francúzsku minulý týždeň oznámili, že majú čas na odchod do pondelka večera.
Burkina Faso bola až do 60. rokov 20. storočia francúzskou kolóniou. V júni sa rozhodla prerušiť diplomatické vzťahy s Francúzskom, pričom ako dôvod uviedla tamojšia vláda okrem iného údajné nedodržiavanie zásad vzájomného rešpektu a nezasahovania do vnútorných záležitostí zo strany Paríža.
Vzťahy medzi Burkinou Faso a Francúzskom sa prudko zhoršili po vojenskom prevrate v tejto africkej krajine v septembri 2022. Moci sa tam vtedy chopil kapitán Ibrahim Traoré.
Vojenská junta sa následne od Francúzska dištancovala a podobne ako Mali a Niger po tamojších prevratoch sa začala vojensky aj politicky orientovať na Rusko. Ouagadougou zrušil aj vojenskú dohodu z roku 1961 a Paríž svojho veľvyslanca po vojenskom prevrate z krajiny stiahol.