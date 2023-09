Macron: Francúzsko stiahne z Nigeru svojich vojakov i veľvyslanca

Paríž/Niamey 25. septembra (TASR) — Francúzsko do konca tohto roka stiahne svojich vojakov z Nigeru a ukončí vojenskú spoluprácu s touto africkou krajinou, kde prezidentská garda koncom júla zvrhla demokraticky zvolenú hlavu štátu Mohameda Bazouma. V nedeľňajšom rozhovore pre televízne stanice TF1 a France 2 to podľa agentúry DPA oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Do vlasti sa vráti aj francúzsky veľvyslanec Sylvain Itté, povedal Macron. Pučisti požadovali jeho odchod už koncom augusta, čo Paríž odmietol. Macron nedávno kritizoval pučistov, že veľvyslanca a zamestnancov ambasády držia ako "rukojemníkov".



Režim v Nigeri oznámenie o stiahnutí francúzskych vojakov privítal a označil ho za "nový krok k suverenite" krajiny.



Západoafrický Niger so svojimi 25 miliónmi obyvateľov bol v poslednom období dôležitým partnerom Francúzska v boji proti terorizmu v oblasti Sahelu. Francúzsko má v Nigeri a susednom Čade rozmiestnených približne 2500 vojakov.



Nie je známe, do akej miery bolo rozhodnutie Francúzska koordinované s inými európskymi štátmi a ako ovplyvní ich vojakov rozmiestnených v Nigeri a susedných krajinách.



V Nigeri pôsobí množstvo vojakov z krajín EÚ. Nemecko v hlavnom meste Niamey stále prevádzkuje vojenskú leteckú základňu, z ktorej sa v súčasnosti koordinuje sťahovanie Bundeswehru z Mali.



Francúzske médiá informovali, že pučisti v Nigeri v sobotu uzavreli vzdušný priestor krajiny pre francúzske lietadlá. Opatrenie sa týka "francúzskych lietadiel alebo lietadiel prenajatých Francúzskom, vrátane lietadiel spoločnosti Air France", uvádza sa podľa agentúry AFP vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Agentúry pre bezpečnosť leteckej navigácie v Afrike a na Madagaskare (ASECNA). Vzdušný priestor zostáva uzavretý pre všetky vojenské a špeciálne lety, pokiaľ úrady neudelia špeciálne povolenie.



Air France pre AFP uviedla, že vzdušný priestor Nigeru nevyužíva a všetky lety do Niamey pozastavila 7. augusta.