Polícia vo Francúzsku našla v dome dvoch mŕtvych a päť zranených

Paríž 3. októbra (TASR) – Štyri deti a jedna žena prišli v sobotu o život po tom, ako na nich nožom a kladivom zaútočil na predmestí Paríža zrejme člen ich rodiny. S odvolaním sa na francúzske médiá a políciu o tom v sobotu informoval britský denník The Daily Mail.



Obete patriace k jednej rodine objavili v ich dome v meste Noisy-le-Sec ležiacom vo východnej časti metropolitnej oblasti Paríža. Vedľa nich ležali aj vražedné zbrane – nôž a kladivo.



Podľa polície, ktorá do domu dorazila okolo 11:00, boli na mieste najskôr len dve mŕtve telá. Ďalšie tri osoby však mali vážne zranenia a do 1,5 hodiny im napriek úsiliu zdravotníkov podľahli.



Na mieste bolo okrem nich aj ďalších päť zranených osôb s bodnými ranami. Tri z nich boli zranené vážne, a to vrátane pravdepodobného páchateľa. Toho objavila polícia s vážnymi poraneniami a v bezvedomí. Následne bol prevezený do nemocnice. S obeťami mal podľa správ francúzskych médií príbuzenský vzťah.