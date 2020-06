Súd odobril vydanie podozrivého z genocídy v Rwande pred súd OSN

Paríž 3. júna (TASR) - Félicien Kabuga, ktorý je podozrivý z financovania genocídy v Rwande, môže byť podľa súdu v Paríži vydaný do Tanzánie, kde ho bude súdiť tribunál OSN. Odvolací súd o tom rozhodol v stredu, informovala agentúra AFP.



Kabugovi právnici žiadali, aby ich mandant bol súdený vo Francúzsku, pričom sa odvolávali na jeho zlé zdravie a v súvislosti s pandémiou infekčnej choroby COVID-19 poukazovali aj na epidemiologickú situáciu a hygienické podmienky v Tanzánii.



Kabugovi obhajcovia avizovali, že sa proti rozhodnutiu parížskeho súdu odvolajú.



Agentúra AFP napísala, že Kabuga sa ešte stále môže odvolať proti rozhodnutiu o jeho vydaní na trestné stíhanie, o ktoré žiada Mechanizmus pre medzinárodné trestné tribunály (MICT).



Kabuga, označovaný za najhľadanejšieho muža Afriky, bol zatknutý 16. mája vo svojom dome na parížskom predmestí Asnieres-sur-Seine v departemente Hauts-de-Seine, kde 25 rokov žil pod cudzím menom.



Je podozrivý, že sa podieľal na financovaní genocídy príslušníkov etnika Tutsi a umiernených Hutuov, ktorá sa odohrala v roku 1994 v Rwande, pričom za sto dní svojho trvania si vyžiadala desiatky tisíc obetí na životoch.



V Tanzánii by mal Kabuga predstúpiť pred MICT, ktorý nadviazal na činnosti vykonávané donedávna Trestným tribunálom pre Rwandu (ICTR) a Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY). MICT má sídlom v Haagu, ale jeho pobočka je aj v tanzánskej Arushi.



Zatykač vydaný ICTR na Kabugovo meno počíta s jeho vydaním do Arushe.



Kabuga bol považovaný za najbohatšieho muža v Rwande. V súvislosti s udalosťami z roku 1994 bolo proti nemu v roku 1997 vznesených sedem obvinení vrátane genocídy. Je obvinený, že sa podieľal na vytvorení neslávne známych milícií Interahamwe, ktoré masakrovali Tutsiov a umiernených Hutuov. Financoval aj telerozhlas Mille Collines, ktorý v čase genocídy podnecoval svojich divákov a poslucháčov, aby vraždili a mrzačili príslušníkov znepriateleného etnika.