Súd zamietol odvolanie Maročana, ktorý v roku 2015 útočil vo vlaku

Paríž 9. decembra (TASR) - Francúzsky odvolací súd zamietol odvolanie voči doživotnému trestu Maročanovi, ktorý sa v roku 2015 pokúsil spáchať teroristický útok vo vlaku smerujúcom do Paríža, no zastavili ho cestujúci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Ajúb el-Cházání spustil v auguste 2015 streľbu v rýchlovlaku Thalys smerujúcom z Amsterdamu do Paríža. Tento teroristický útok sa pokúsil spáchať tesne po tom, ako vlak prešiel z Belgicka na územie Francúzska.



Útočníka však zastavili traja Američania, medzi ktorými bol aj americký vojak mimo služby, ešte predtým, než stihol kohokoľvek zabiť. Hrdinstvo Američanov týchto bolo neskôr zachytené aj vo filme Clinta Eastwooda s názvom 15.17 Paríž, píše AFP.



Parížsky súd uznal v roku 2020 Cházáního za vinného z pokusu o vraždu s úmyslom spáchať teroristický čin. Odvolací súd vo štvrtok Maračanovi tento doživotný trest potvrdil. Vo väzení strávi najmenej 22 rokov predtým, ako bude mať možnosť požiadať o podmienečné prepustenie.



Cházání, ktorý je od roku 2015 držaný v izolácii, vyjadril pred oznámením štvrtkového rozsudku ľútosť a zahanbenie.



Útok na rýchlovlak Thalys sa odohral v období, keď sa Francúzsko spamätávalo z útoku na parížsku redakciu magazínu Charlie Hebdo zo 7. januára 2015, kde bratia Said a Chérif Kouachiovci zabili 12 ľudí, pripomína Reuters.



V novembri toho istého roka bolo v Paríži počas koordinovaných útokoch islamistov v koncertnej sále, baroch a na štadióne zabitých 130 ľudí.



Cházání uviedol, že konal na pokyn Abdelhamida Abaaoudu, o ktorom sa predpokladá, že bol jedným z organizátorov týchto novembrových útokov.