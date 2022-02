Súdny proces súvisiaci s tragédiou letu Air France 447 začnú v októbri

Paríž 11. februára (TASR) - Súdny proces s leteckou spoločnosťou Air France a výrobcom lietadiel Airbus v súvislosti s obvineniami z neúmyselného zabitia pri havárii lietadla smerujúceho v roku 2009 z Ria de Janeiro do Paríža sa začne vo Francúzsku 10. októbra. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na justičné zdroje.



Obe spoločnosti sa usilovali o zamietnutie procesu, pričom popreli, že katastrofu letu Air France 447 počas búrky 1. júna 2009 spôsobila nedbanlivosť. Lietadlo typu Airbus A330 sa zrútilo do vôd Atlantického oceánu, zahynulo všetkých 228 ľudí na palube vrátane troch Slovákov. Nájdenie vraku trvalo dva roky; trosky lietadla napokon objavili v hĺbke 3900 metrov diaľkovo ovládané ponorky.



Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že haváriu spôsobili chybné úkony pilotov, ktorí boli dezorientovaní nesprávne fungujúcim zariadením na sledovanie rýchlosti lietadla. Vyšetrujúci sudcovia, ktorí dohliadajú na daný prípad, však v roku 2019 obvinenia zrušili, pričom nehodu pripísali predovšetkým chybe pilotov, čo je rozhodnutie, ktoré pobúrilo rodiny obetí.



Prokuratúra predmetné rozhodnutie napadla a parížsky odvolací súd minulý rok nariadil, že proces môže pokračovať. Očakáva sa, že potrvá do začiatku decembra.



Spoločnosť Air France je obvinená z nepriameho zavinenia tragédie tým, že neposkytla dostatočné školenie o tom, ako reagovať v prípade poruchy prístrojov známych ako Pitotove trubice, ktoré umožňujú pilotom sledovať rýchlosť lietadla. Obe spoločnosti sa v snahe vyhnúť sa procesu obrátili na najvyšší francúzsky odvolací súd, ale žiadosť im vlani v auguste zamietli.