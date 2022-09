Francúzsko, Švédsko a Holandsko odsúdili ruskú anexiu územia Ukrajiny

Paríž 30. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok odsúdil ruskú anexiu štyroch regiónov na Ukrajine a označil to za "nezákonný" krok. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ide o vážne porušenie medzinárodného práva a suverenity Ukrajiny... Francúzsko je proti a stojí s Ukrajinou proti ruskej agresii," píše sa vo vyhlásení Elyzejského paláca.



Ruskú anexiu odsúdila aj švédska premiérka Magdalena Anderssonová, píše agentúra Reuters. "Nie je to nič iné ako úplná fraška... Čo najdôraznejšie odsudzujeme túto nezákonnú anexiu," uviedla.



Holandský premiér Mark Rutte v piatok na sociálnej sieti Twitter napísal, že "Holandsko túto anexiu nikdy neuzná, rovnako ako neuznáva anexiu Krymu". "...je ďalšou eskaláciou vojny (ruského prezidenta Vladimira) Putina. Je to útok na suverenitu Ukrajiny a tým aj na našu bezpečnosť v Európe," dodal.



Ruský prezident v piatok v Kremli podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných regiónov Ukrajiny (Doneckej a Luhanskej oblasti a častí Chersonskej a Záporožskej oblasti). Obe komory ruského parlamentu ich majú formálne odobriť budúci týždeň.



Zatiaľ žiadna krajina ruskú anexiu ukrajinského územia neuznala, uviedla stanica BBC.