Na obraz od Moneta vychrstli polievku: Čin spáchali dve mladé ženy

Paríž 12. februára (TASR) - Múzeum výtvarného umenia v Lyone podalo trestné oznámenie na dve aktivistky, ktoré vychrstli polievku na sklo chrániace obraz Jar od impresionistického maliara Clauda Moneta. K incidentu došlo v sobotu. Vandalský čin spáchali dve mladé ženy, ktoré boli následne zadržané.



Hnutie Riposte Alimentaire, v ktorého mene mladé ženy konali, zverejnilo na sociálnych sieťach videozáznam ich akcie. Uviedlo, že cieľom akcie je zvýšiť povedomie o prichádzajúcej klimatickej a sociálnej kríze. Mladé ženy napr. skandovali, že "táto jar bude jediná, ktorá nám zostane, ak nezareagujeme. Čo budú maľovať naši budúci umelci?".



Nathalie Perrinová Gilbertová z oddelenia kultúry lyonskej radnice informovala, že obraz prezrie reštaurátor - okrem iného aj pre to, že sklo, ktoré ho chránilo, nie je vodotesné ako na obraze Mona Lisa vystavenom v parížskom Louvri, ktorý bol terčom podobného útoku pred dvomi týždňami.



Dodala, že "chápe obavy týchto mladých ľudí", ale upozornila, že "tieto akcie sú kontraproduktívne pre posolstvo, ktoré chcú títo aktivisti vyslať."



Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová vo vyhlásení na sociálnej sieti vyjadrila počudovanie nad tým, že aktivisti sa chcú domáhať splnenia svojich cieľov práve útokom na umenie.



Útok aktivistov z Riposte Alimentaire na obraz Mona Lisa bol začiatkom ich kampane občianskeho odporu s jasnou požiadavkou sociálnej istoty udržateľných potravín. Súčasný model podľa nich stigmatizuje tých najzraniteľnejších a nerešpektuje základné právo ľudí na jedlo.



Hnutie Riposte Alimentaire vzišlo z hnutia Dernire Rénovation a je súčasťou medzinárodnej siete podobných klimatických projektov s názvom A22, ktoré okrem iného spájajú Just Stop Oil (Spojené kráľovstvo), terställ Vtmarker (Švédsko), Renovate Switzerland (Švajčiarsko), Uprising of the Last Generation (Nemecko).