Terorista Carlos, čiže Šakal, žiada na súde skrátenie doživotia

Paríž 22. septembra (TASR) – Venezuelský militant prezývaný Carlos alebo Šakal, ktorý stojí za niektorými najväčšími teroristickými útokmi zo 70. a 80. rokov 20. storočia, sa v stredu postavil pred súd v Paríži, kde sa snaží o zníženie jedného zo svojich troch trestov doživotného väzenia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Samozvaný revolucionár, ktorého pravé meno je Ilich Ramírez Sánchez, je za mrežami vo Francúzsku od roku 1994, keď ho francúzska polícia chytila v Sudáne po dvoch desaťročiach na úteku.



„Som na nútenej dovolenke vo Francúzsku 27,5 roka," zažartoval na začiatku pojednávaní 71-ročný bielovlasý obžalovaný muž s hustými fúzmi.



Tento súdny proces je už tretí za posledné štyri roky a týka sa útoku granátom v Paríži z roku 1974, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia a zranenia utrpeli desiatky ďalších osôb.



Carlosa, ktorý podnikol niekoľko útokov na podporu palestínskej otázky, odsúdili za vraždy v roku 2017 a dostal doživotné väzenie. Tento verdikt bol pri odvolacom konaní potvrdený.



V roku 2019 však francúzsky najvyšší súd vrátil prípad pôvodnému súdu, aby sa verdiktom znovu zaoberal – a odôvodnil to tak, že militant nemal byť odsúdený aj za prechovávanie, aj za použitie granátu, lebo tým pádom bol za ten istý trestný čin fakticky odsúdený dvakrát.



Naplánované sú tri dni pojednávaní.



Carlos vždy popieral zodpovednosť za tento útok na nákupné centrum Publicis Drugstore vo štvrti Saint-Germain-des-Prés, v centre parížskej štvrti Rive gauche na ľavom brehu Seiny.



Po útoku sa nenašli žiadne dôkazy v podobe DNA či odtlačkov prstov, ale Carlosa spojil s útokom jeho bývalý spolubojovník.



Vyšetrovatelia sú presvedčení, že útok mal prinútiť Francúzsko, aby pustilo z väzenia militanta z krajne ľavicovej japonskej skupiny.



Narodil sa v bohatej rodine v Caracase 12. októbra 1949. Ako tínedžer sa stal členom komunistickej skupiny a študoval v Moskve, potom vstúpil do radikálnej marxistickej palestínskej organizácie.



„Som profesionálny revolucionár, revolúcia je moje zamestnanie," povedal francúzskemu súdu v roku 2018.



Po jeho ďalšom útoku – na stretnutí ropného kartelu OPEC vo Viedni v roku 1975 – sa stal jedným z najhľadanejších zločincov na svete. Carlos a päť ďalších ozbrojených mužov zajali 11 ministrov pre energetiku a desiatky ďalších rukojemníkov. Traja ľudia boli zabití, potom rakúske úrady súhlasili, že dajú Carlosovi lietadlo, aby mohol so svojou skupinou a približne 40 rukojemníkmi odletieť do Alžíra.



Rukojemníkov neskôr prepustili výmenou za veľké výkupné, ich únoscovia odišli slobodní.



Carlosovi sa pripisuje zodpovednosť za zabitie okolo 80 ľudí.