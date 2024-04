Tínedžer, ktorý sa stal obeťou útoku pri škole vo Francúzsku, zomrel

Paríž 5. apríla (TASR) - Tínedžer, na ktorého vo štvrtok vo francúzskom meste Viry-Châtillon zaútočila skupina zatiaľ neznámych osôb, v piatok podľahol svojim zraneniam.



S odvolaním sa na vyhlásenie prokuratúry v meste Évry v departemente Essonne v regióne Île-de-France o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Prokuratúra medzičasom začala vyšetrovanie pre pokus o vraždu v súbehu s násilným trestným činom spáchaným v blízkosti školy. Polícia nateraz nezadržala nijakých podozrivých.



Podľa policajného zdroja, na ktorý odvolala AFP, tínedžera vo štvrtok popoludní pri odchode zo školy zbilo niekoľko osôb, ktoré následne utiekli. Chlapca prevážali do nemocnice so zástavou srdca a dýchania. Lekári po jeho hospitalizácii informovali, že jeho prognóza nie je dobrá. V noci na piatok ho operovali, zraneniam však napokon podľahol.



Motív útoku vo Viry-Châtillon stále nie je známy. Podľa francúzskych médií departement Essonne v poslednom čase zažíva vojnu gangov, keď skupiny mladých ľudí, často oblečených v čiernom, zaútočia na jednotlivca a po útoku rýchlo ujdú. Tento útok sa však odohral v relatívne pokojnej časti mesta, kde žijú väčšinou štátni úradníci a policajti. Niektoré štvrte Viry-Châtillon sú však vo "vojne" s gangmi zo susedného mesta Grigny.



K násilnému činu vo Viry-Châtillon došlo niekoľko dní po útoku na 13-ročnú Samaru, na ktorú si v utorok pred školou na predmestí juhofrancúzskeho mesta Montpellier počkali traja jej rovesníci a brutálne ju zbili. Lekári dievča pre vážne zranenia na nejaký čas uviedli do umelého spánku.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok avizoval, že vedenie krajiny bude bojovať proti všetkým formám násilia, pričom zdôraznil, že školy pred nimi musia byť chránené. Dodal, že škola musí zostať bezpečným útočiskom zoči-voči násiliu, ktoré sa šíri aj medzi tínedžermi.