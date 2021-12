Mladé dievča zomrelo vo vani, do vody jej spadol mobil

Paríž 4. decembra (TASR) - Trinásťročná tínedžerka vo Francúzsku utrpela smrteľný elektrický šok vo vani, keď jej do vody spadol mobilný telefón, ktorý si nabíjala v elektrickej zásuvke. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Nešťastie sa stalo vo francúzskom meste Macon.



Záchranárom zasahujúcim na mieste sa najprv dievča podarilo oživiť, napísal v sobotu denník Le Parisien. Niekoľko dní bolo v kóme v univerzitnej nemocnici v Lyone a potom zomrelo.



Dievča malo v rodinnom dome stretnutie s kamarátkou, keď sa nešťastie stalo. Kamarátka utrpela šok a museli ju previezť do nemocnice. Presný priebeh incidentu sa ešte vyšetruje.



Medzitým matka 13-ročného dievčaťa v miestnych novinách apelovala na tínedžerov a ich rodičov: "Toto musí byť varovaním pre ostatných tínedžerov, pretože ako sa vraví, všetci majú mobily implantované do rúk. Musíme veľmi naliehať: žiadne telefóny vo vani, pretože sa to môže skončiť takouto drámou."