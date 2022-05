Francúzsko ubezpečilo Ukrajinu, že sa stane súčasťou Európskej únie

Paríž 25. mája (TASR) - Ukrajina sa nakoniec stane súčasťou Európskej únie, vyhlásil v utorok štátny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Clément Beaune. Snažil sa tým ubezpečiť Kyjev, že francúzsky návrh vytvoriť užšie spoločenstvo medzi Úniou a ašpirujúcimi krajinami nebude náhradou za ich skutočné členstvo v EÚ. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry Reuters.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron tento mesiac navrhol vytvorenie "Európskeho politického spoločenstva", ktoré by bolo akousi novou organizáciou a umožnilo by užšiu spoluprácu Únie s krajinami snažiacimi sa o vstup do EÚ.



"Som presvedčený, že Ukrajina bude súčasťou Európskej únie," povedal Beaune novinárom. "Môžeme čestne povedať, že to nejaký čas potrvá a v tom čase si nemôžeme dovoliť len čakať. Musíme živiť európsku nádej," dodal.



Beaune, ktorý minulý týždeň vyhlásil, že Ukrajine bude trvať 15 až 20 rokov, kým sa stane členom EÚ, dodal, že projekt "politického spoločenstva" nie je "náhradou".



Štátny tajomník Beaune po boku s Olhou Stefanišynovou, ukrajinskou vicepremiérkou pre európsku a euroatlantickú integráciu, povedal, že nasledujúcim krokom bude diskusia s európskymi partnermi o podrobnostiach francúzskeho návrhu.



Nová francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová sa pred novinármi v Berlíne vyjadrila podobne ako Beaune - návrh má byť doplnkom k rozširovaniu EÚ, a to takým, že budú poskytované výhody nekandidátskym krajinám a podpora štátom, ktoré sa snažia o členstvo v EÚ.



"Teraz treba vyjsť v ústrety viacerým požiadavkám niektorých partnerov, a treba to urobiť rýchlejšie. Toto Európske politické spoločenstvo má za cieľ rýchlo posilniť vzťahy so všetkými európskymi krajinami v našom susedstve," dodala ministerka.



Návrh prijali niektoré členské štáty EÚ s opatrnosťou, vzhľadom na nedostatok podrobností. Kyjev tiež vyjadril obavu, že návrh bude využitý ako náhrada na členstvo v EÚ.



Európska komisia, výkonný orgán EÚ, oznámi svoje stanovisko k žiadosti Ukrajiny o udelenie štatútu kandidátskej krajiny v júni, ale aj keby to schválila, celý proces bude trvať niekoľko rokov a môže byť vetovaný členským štátom.



Stefanišynová po stretnutí s Beaunom povedala, že bola uistená, že návrh neovplyvní kandidatúru Kyjeva na členstvo v EÚ.