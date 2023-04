Účasť na protestoch proti dôchodkom vo Francúzsku sa znížila

Paríž 13. apríla (TASR) - Približne 380.000 ľudí protestovalo vo štvrtok vo Francúzsku proti nepopulárnej reforme dôchodkového systému prezidenta Emmanuela Macrona. Podľa ministerstva vnútra ide o pokles oproti demonštráciám z minulého týždňa. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Ministerstvo minulý týždeň uvádzalo 570.000 protestujúcich. Šéfka francúzskej odborovej organizácie CGT Sophie Binetová uviedla, že do protestov sa vo štvrtok zapojilo vyše 1,5 milióna ľudí. Odbory odhadli počet demonštrantov 6. apríla na takmer dva milióny.



Ministerstvo vnútra oznámilo, že v Paríži protestovalo vo štvrtok 42.000 ľudí, pričom odbory vedené organizáciou CGT hlásili 400.000.



Celofrancúzsky protest sa konal deň pred očakávaným rozhodnutím ústavného súdu o zákonnosti plánovaných zmien. Súd môže reformu zvrátiť čiastočne či úplne alebo ju môže vyhlásiť za protiústavnú, píše tlačová agentúra DPA.



Protestujúci blokovali cesty, železničné trate a rafinérie. Znova do štrajku vstúpili aj smetiari v Paríži. Demonštranti v Paríži vtrhli aj do sídla francúzskej spoločnosti LVMH podnikajúcej s luxusným tovarom a hádzali tam petardy.



Na bezpečnosť dohliadalo 11.500 policajtov, z nich 4200 v Paríži.



Protestujúci nesúhlasia so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Vláda chce reformou zmenšiť deficit vo financiách určených na dôchodky.



Protesty zosilneli, keď vláda presadila reformu bez hlasovania v Národnom zhromaždení a ich súčasťou sa stalo aj násilie. Prezident Macron chce, aby reforma vstúpila do platnosti koncom tohto roka.