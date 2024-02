Učitelia vo Francúzsku štrajkujú za lepšie platy

Paríž 1. februára (TASR) - Francúzski učitelia vstúpili vo štvrtok do štrajku za lepšie platové a pracovné podmienky. Protesty podnietili aj kontroverzie okolo novej ministerky školstva Amélie Oudéa-Castéraovej, ktorá čelí kritike v súvislosti s rozhodnutím premiestniť svojho syna zo štátnej do súkromnej vzdelávacej inštitúcie. TASR o tom informuje na základe správa agentúry AFP.



Podľa odborov štrajkovalo vo štvrtok ráno približne 47 percent pedagógov stredných a vysokých škôl a zhruba 40 percent učiteľov základných škôl. Vo viacerých veľkých mestách sú avizované aj protestné pochody. Ten parížsky by sa mal začať o 14.00 h a viesť smerom k ministerstvu školstva. Obdobné akcie sú plánované v mestách ako Marseille, Rennes či Nantes.



Štrajkom chcú učitelia vládu upozorniť na svoje každodenné pracovné strasti a nedostatok uznania, a to najmä čo sa týka ich miezd. Tvrdí to odborové hnutie FSU-Snuipp zastrešujúce učiteľov základných škôl, ktoré zároveň odhaduje, že protest povedie k zatvoreniu stoviek škôl. Hnutie dodalo, že situácia sa vyhrotila vymenovaním novej ministerky školstva, ktorá prišla o dôveryhodnosť.



Amélie Oudéa-Castéraová na tomto poste len v januári nahradila Gabriela Attala, ktorý sa stal premiérom. Oudéa-Castéraová rozhnevala učiteľov, keď sa prevalilo, že svojho syna nedávno premiestnila zo štátnej základnej školy na prominentnú súkromnú katolícku školu. Svoje konanie pritom zdôvodňovala absenciou učiteľov na štátnej škole a nedostatočnou náhradou pre deti za tieto absencie. Jej tvrdenia však následne spochybnili ako učitelia predmetnej štátnej školy, tak aj francúzske médiá. Kritikou štátnych škôl sa zároveň dotkla tamojších pedagógov.



Jeden z protestujúcich stredoškolských učiteľov vo štvrtok taktiež kritizoval vládu aj za to, že sa pohráva s nápadmi ako zavedenie školských uniforiem či rozdelenie tried podľa schopností jednotlivých žiakov - miesto toho, aby riešila zásadnejšie systémové problémy.