Francúzsko do piatka ukončí evakuácie z Afganistanu

Paríž 26. augusta (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex vo štvrtok oznámil, že jeho krajina už po piatkovej noci nebude môcť evakuovať ľudí z letiska v afganskom hlavnom meste Kábul, informovala agentúra AP.



Castex v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL uviedol, že vzhľadom na odchod amerických vojakov z Afganistanu, ktorý nastane na konci augusta, "po zajtrajšej noci už nebudeme môcť evakuovať ľudí z kábulského letiska".



Od minulého týždňa evakuovalo Francúzsko z Kábulu viac ako 2000 Afgancov a stovku Francúzov.



V stredu ohlásili plány na ukončenie vojenských evakuačných letov z Afganistanu i Belgicko, Poľsko či Nemecko.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell cez víkend uviedol, že dostať z Afganistanu všetkých ľudí, ktorí spolupracovali so spojeneckými západnými silami, vrátane ich rodín, bude do 31. augusta "nemožné". Prezident USA Joe Biden napriek tomu trvá na tomto termíne, ktorý stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu.



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.