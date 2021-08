Francúzsko ukončilo letecké evakuácie z Afganistanu

Paríž 28. augusta (TASR) - Francúzsko ukončilo v piatok neskoro večer letecké evakuácie z Afganistanu ovládaného militantným hnutím Taliban. Oznámila to ministerka obrany Florence Parlyová s tým, že z krajiny dostali do bezpečia približne 3000 ľudí, píše agentúra AFP.



"Operácia Apagan, ktorá sa začala 15. augusta na žiadosť prezidenta (Emmanuela Macrona), sa skončila dnes večer. Za menej ako dva týždne francúzska armáda priniesla do bezpečia zhruba 3000 osôb vrátane viac ako 2600 Afgancov," uviedla Parlyová na sociálnej sieti Twitter.



Operácia zameraná na evakuácie z kábulského letiska musela byť ukončená, pretože nebola zaistená bezpečnosť a takisto z dôvodu "rýchleho sťahovania amerických síl", uvádza sa v spoločnom vyhlásení Parlyovej a ministra zahraničných vecí Jean-Yvesa Le Driana.



Francúzsko bude udržiavať kontakt s predstaviteľmi hnutia Taliban, aby zaistilo, že ľudia, ktorým hrozí nebezpečenstvo, budú môcť Afganistan opustiť. Francúzska delegácia sa vo štvrtok v tejto súvislosti podľa slov ministrov stretla so zástupcami Talibanu.



Francúzsko vyzvalo na zaistenie humanitárnych operácií s cieľom pomôcť tisícom Afgancom, ktorým sa v chaotickej situácii na letisku nepodarilo nastúpiť na niektoré z lietadiel a potrebné je preto dostať ich z krajiny iným spôsobom. "Naše úsilie pokračuje," zdôraznili Parlyová a Le Drian.



Ministri dodali, že zamestnanci francúzskeho veľvyslanectva v Kábule sú už na francúzskej základni v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ odletia do vlasti.