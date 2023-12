Francúzsko ukončilo odsun svojich vojakov z Nigeru

Niamey 22. decembra (TASR) - Z Nigeru sa v piatok stiahli poslední príslušníci francúzskej vojenskej misie, ktorá sa viac ako desať rokov zapájala do operácií proti džihádistom v západoafrickom regióne Sahel.



S odvolaním sa na svojho spravodajcu o tom v piatok informovala agentúra AFP. Jej správu potvrdil aj poručík nigerskej armády Salim Ibrahim, keď pre AFP uviedol: "Dnešný dátum (...) znamená koniec procesu sťahovania francúzskych síl v Saheli".



Po odsune francúzskeho vojenského kontingentu zostávajú v Nigeri stovky amerických vojakov a mnoho talianskych a nemeckých vojakov.



Francúzsko oznámilo, že stiahne svojich zhruba 1500 vojakov a pilotov z Nigeru po tom, čo tamojšie nové vojenské vedenie po prevrate z 26. júla vyzvalo na ich odchod. Rovnaké žiadosti v uplynulých necelých 18 mesiacoch Francúzsku adresovali aj vlády ďalších dvoch krajín Sahelu - Mali a Burkiny Faso.



Všetky tri štáty bojujú s džihádistickým povstaním, ktoré vypuklo na severe Mali v roku 2012 a neskôr sa rozšírilo do Nigeru a Burkiny Faso.



Séria prevratov v regióne, ktorá sa začala v roku 2020, však spôsobila zhoršenie vzťahov s Francúzskom, bývalou koloniálnou mocnosťou, a zblíženie s Ruskom, ktoré sa snaží posilňovať svoj vplyv v Afrike.



Väčšina francúzskych vojakov v Nigeri bola dislokovaní na leteckej základni v hlavnom meste Niamey. Menšie skupiny boli rozmiestnené po boku nigérijských vojakov na hraniciach s Mali a Burkinou Faso, kde zrejme pôsobia džihádistické skupiny napojené na Islamský štát a sieť al-Káida.



Sťahovanie francúzskych vojakov bola z hľadiska logistiky zložitá operácia: vojenské konvoje museli prejsť až 1700 kilometrov po niekedy nebezpečných púštnych trasách do francúzskeho centra pre operácie v Saheli v susednom Čade.



Z Čadu do Francúzska letecky prepravia zrejme len najcitlivejšie vojenské vybavenie. Zostávajúca časť sa musí presunúť po zemi a po mori.