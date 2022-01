Aby ochránili pláž pri Marseille, Francúzi obmedzia počet návštevníkov

Marseille 31. januára (TASR) - Francúzske úrady v pondelok oznámili, že plánujú obmedziť denný počet návštevníkov jednej z najnedotknutejších zátok pri stredomorskom meste Marseille, kde množstvo ľudí v letnom období výrazne zvyšuje riziko erózie.



Vysoké útesy a zafírovo modré vody na kamienkovej pláži Sugiton sú hlavným turistickým lákadlom Národného parku Calanques v neposlednom rade preto, že iné oblasti tejto lesnej rezervácie sú často uzavreté z dôvodu nebezpečenstva prírodných požiarov.



Počas hlavnej sezóny sa v danej lokalite každý deň zbieha približne 1500 návštevníkov, čo predstavuje veľký tlak na tamojšie životné prostredie. V uplynulých rokoch čoraz viac ľudí prichádza na pláž po svahoch namiesto toho, aby využili určený chodník.



"Existuje tam skutočné riziko erózie, pretože na svahoch je aj pôda, nielen skaliská, a najmä korene borovíc by sa mohli obnažiť a oslabiť. Ak nič nespravíme, môžeme prísť o celú scenériu," uviedol pre tlačovú agentúru AFP hovorca národného parku.



Úrady chcú dosiahnuť dennú návštevnosť pláže na úrovni 200 až 300 osôb. Za týmto účelom bude zriadená webová stránka na bezplatnú registráciu. Testovanie sa má začať na jar, pričom samotné opatrenie bude platiť "najneskôr" od 15. júla do 15. augusta.



Strážcovia prírody budú kontrolovať povolenia pri vstupe do zátoky a vykonávať i náhodné kontroly, čo by bolo prvé opatrenie svojho druhu vo francúzskom národnom parku.



Úrady už zakázali kotvenie nepovolených lodí v týchto zátokách - kalankách, drasticky zredukovali parkovacie miesta a na sociálnych sieťach začali zverejňovať fotografie preplnených pláží so zámerom odradiť ďalších turistov.



Kalanky sú v provensálskej francúzštine úzke skalnaté zálivy vstupujúce hlboko do pobrežia. Národný park Calanques vznikol v roku 2012 a má rozlohu vyše 520 kilometrov štvorcových, z čoho 85 kilometrov štvorcových je súš a zvyšok morská oblasť.