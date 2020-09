Francúzsko: USA blokujú rokovania o digitálnej dani

Paríž 9. septembra (TASR) - Francúzsko uviedlo, že rokovania o globálnej digitálnej dani blokujú USA.



Americká vláda blokuje medzinárodné diskusie o cezhraničnom zdanení digitálnych koncernov, uviedol francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Európa by sa podľa neho mala dopredu pripraviť, že zavedie digitálnu daň, ak do konca roka nebude existovať globálna dohoda.



"Je absolútne zrejmé, že Spojené štáty nechcú dohodu o digitálnej dani v rámci OECD. Preto kladú prekážky, ktorá bránia dosiahnutiu dohody, aj keď práca na technickej úrovni je dokončená," povedal Le Maire novinárom. "Ak sa do konca roka potvrdí blokáda zo strany USA, počítame s tým, že Európska únia v 1. štvrťroku 2021 predloží návrh zdanenia digitálnych aktivít," dodal.