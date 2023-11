Macron: Francúzsko usporiada humanitárnu konferenciu o pásme Gazy

Paríž 3. novembra (TASR) — Francúzsko usporiada medzinárodnú humanitárnu konferenciu zameranú na civilistov v pásme Gazy. Bude sa konať 9. novembra v Paríži, potvrdil podľa agentúry Reuters v piatok prezident Emmanuel Macron.



Schôdzka podľa Macrona prebehne deň pred začiatkom Parížskeho mierového fóra, ktoré sa uskutoční od 10. do 13. novembra v hlavnom meste Francúzska.



Cieľom konferencie bude získať finančné prostriedky pre vybrané sektory na základe posúdenia OSN.



Diskutovať sa bude aj o obnovení dodávok vody, paliva i elektriny, ktoré by boli nastavené tak, aby sa nedostali k palestínskemu militantnému hnutiu Hamas.



Účastníci stretnutia by sa mali zaoberať aj zriadením námorného koridoru na dopravu humanitárnej pomoci do pásma Gazy, ako aj možnosťami evakuácie zranených ľudí z pásma Gazy loďami.



"Konferencia bude okrem toho slúžiť ako fórum na opätovné zdôraznenie povinnosti dodržiavať medzinárodné humanitárne právo," cituje agentúra Reuters z diplomatickej nóty.



Na medzinárodnú konferenciu, ktorá prebehne na úrovni hláv štátov a vlád i ministrov zahraničných vecí, budú pozvaní zástupcovia Egypta, Jordánska, štátov Perzského zálivu, ako aj západné a európske krajiny i členovia skupiny G20 s výnimkou Ruska.



Svoje zastúpenie bude mať aj palestínska samospráva. Izrael pozvaný nebude, Paríž ho však o iniciatíve a jej témach informuje.



Podľa diplomatických zdrojov Reuters sa na rokovaní zúčastnia aj predstavitelia OSN či Ligy arabských štátov, ale aj mimovládne organizácie pôsobiace v pásme Gazy.