Útočníka na bývalú redakciu Charlie Hebdo ovplyvnilo sledovanie videí

Paríž 24. marca (TASR) - Pakistanec, ktorý vlani v septembri zaútočil na bývalé sídlo francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo v Paríži, sa zradikalizoval sledovaním videí extrémistických kazateľov. Ovplyvnili ho aj vlaňajšie protifrancúzske demonštrácie v Pakistane.



S odvolaním sa na policajné vyšetrovania to v stredu napísal denník Le Parisien, ktorý citovala tlačová agentúra AFP.



Pakistanec Zahír Hasan Mahmúd (26) strávil niekoľko dní pred útokom tak, že sledoval extrémistických kazateľov na YouTube a sociálnej sieti TikTok, ktorí odsudzovali Francúzsko a časopis Charlie Hebdo, uviedol Le Parisien.



"Nemohol som jesť. Plakal som, keď som sledoval tie videá," povedal Mahmúd vyšetrovateľom.



Niekoľko týždňov predtým týždenník Charlie Hebdo znovu zverejnil karikatúry proroka Mohameda, ktoré mnohí moslimovia pokladajú za rúhanie - urobil to pri príležitosti začatia súdneho procesu s mužmi spájanými s brutálnym útokom na redakciu z roku 2015.



Mahmúd tiež povedal, že nevedel o tom, že týždenník po útoku z roku 2015 presťahoval svoju redakciu, a predpokladal, že dvaja ľudia, ktorých zranil sekáčikom na mäso, boli zamestnancami týždenníka.



Obe obete, ktoré pracovali pre televíznu produkčnú spoločnosť bez akýchkoľvek prepojení na Charlie Hebdo, utrpeli vážne zranenia.



Pakistanec, pochádzajúci z dediny Kotli Kazí v provincii Pandžáb, vstúpil na územie Francúzska so sfalšovanými dokladmi, podľa ktorých bol neplnoletou osobou bez sprievodu dospelého a to mu umožňovalo požiadať o azyl.



Islamistické skupiny organizovali vlani v septembri v Pakistane demonštrácie proti týždenníku Charlie Hebdo a francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, lebo po zverejnení karikatúr bránil slobodu prejavu vo Francúzsku.



Mahmúd sledoval videá duchovného Chádima Husajna Rizvího, zosnulého zakladateľa islamistickej pakistanskej strany Tehríke labbajk (TLP), a ďalších radikálnych kazateľov.



Ovplyvnil ho aj pakistanský premiér Imran Chán, ktorý obvinil Macrona z "útočenia na islam", dodal denník Le Parisien.



Rúhanie je v konzervatívnom Pakistane trestný čin a tamojšie zákony umožňujú udeliť trest smrti každému, koho odsúdia za urážku islamu.



Mahmúd povedal, že pôvodne mal v úmysle poškodiť budovu redakcie, a nie útočiť na ľudí, a ospravedlnil sa svojim obetiam.



Vyšetrovatelia našli video, ktoré Mahmúd poslal priateľovi deň pred svojím útokom, a vyzýval v ňom na dekapitáciu ľudí, ktorí sa rúhajú islamu.



Pakistanec bol obvinený z "pokusu o vraždu súvisiaceho s terorizmom".