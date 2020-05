Francúzsko ohlásilo dvojrýchlostné uvoľňovanie opatrení

Paríž 7. mája (TASR) - Francúzsko začne od 11. mája uvoľňovať karanténne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Tento proces bude prebiehať pomalšie v tzv. červených zónach, ktoré sú sústredené na severe a východe krajiny a zahŕňajú Île-de-France (región Paríža), Hauts-de-France, Grand Est a Bourgogne-Franche-Comté. Patrí k nim aj zámorské územie Mayotte ležiace neďaleko Madagaskaru v Indickom oceáne. Oznámil to vo štvrtok francúzsky premiér Édouard Philippe.



"Od pondelka začneme postupne uvoľňovať karanténne opatrenia, ktoré začali platiť 17. marca. Krajina je však rozdelená na dve časti, pričom koronavírus koluje v niektorých regiónoch rýchlejšie. Ide najmä o región Île-de-France, ktorý je veľmi husto osídlený," uviedol Philippe, citovaný agentúrou Reuters.



V ostatných častiach krajiny, označených za zelené zóny, by sa mohli podľa od začiatku júna otvárať stredné školy, kaviarne a reštaurácie za predpokladu, že tam nedôjde k výraznému nárastu počtu infikovaných osôb.



Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner pripomenul, že občania, ktorí chcú cestovať do vzdialenosti viac ako 100 kilometrov od svojho bydliska, budú musieť mať oficiálne povolenie. Hranice Francúzska zostanú zatiaľ zatvorené.