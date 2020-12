Francúzsko uvoľňuje obmedzenia, platí čiastočný zákaz vychádzania

Paríž 15. decembra (TASR) – Prísne koronavírusové obmedzenia vo Francúzsku sa od utorka mierne uvoľňujú. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Ľudia teraz môžu odísť z domu z akéhokoľvek dôvodu, a nielen z určitých dôvodov, ako to bolo v prípade najnovšieho lockdownu v krajine platného od konca októbra.



Je však zavedený čiastočný zákaz nočného vychádzania: ľudia môžu ísť von od 20:00 h do 06:00 len z určitých konkrétnych dôvodov a musia najprv povinne vyplniť online formulár. Medzi týmito dôvodmi sú: práca, starostlivosť o deti, zdravotná núdza alebo prechádzka s domácim zvieraťom. Ísť von športovať alebo len na bežnú prechádzku nie je dovolené.



Mnohí ľudia však uvoľnenie pravidiel nepociťujú ako veľkú zmenu, pretože dodržiavanie lockdownu (zatvorenia krajiny) sa tak prísne nekontrolovalo ani nesankcionovalo.



Tento týždeň sa mali otvoriť kiná, divadlá a múzeá, ale úrady to odložili na neskôr, kým nebude miera nových prípadov nákazy trvalejšie klesať – toto otvorenie sa teraz očakáva 7. januára.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron k situácii v budúcnosti povedal, že reštaurácie sa znovu otvoria 20. januára, ale jeho premiér Jean Castex v utorok vyhlásil, že toto nie je pevne stanovený dátum. „Bude to závisieť od toho, ako zvládneme sviatočné obdobie," povedal premiér pre stanicu Europe 1.