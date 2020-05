Francúzsko uvoľňuje hranice, vpustí pracovníkov-migrantov z EÚ

Paríž 24. mája (TASR) - Francúzsko uvoľňuje obmedzenia na svojich hraniciach, keďže nový koronavírus postupne ustupuje. Vláda od pondelka umožní vstup pracovníkom-migrantom a návštevy rodinných príslušníkov z ostatných európskych krajín. Bude však požadovať karanténu pre ľudí prichádzajúcich z Británie a Španielska. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Francúzsko od pondelka končí s pohraničnými kontrolami, zavedenými v marci, a prechádza na náhodné kontroly na rôznych miestach, uviedla vláda vo vyhlásení.



Takisto rozširuje kategórie ľudí, ktorí môžu prísť z iných krajín európskej schengenskej zóny (kde sa voľne prekračujú hranice), aj na spomínaných pracovníkov-migrantov a osoby prichádzajúce z rodinných dôvodov.



Keďže však Británia a Španielsko požadujú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z Európy, Francúzsko zavádza to isté opatrenie. Pôjde o dobrovoľnú karanténu, založenú na reciprocite k opatreniam, ktoré "nekoordinovaným" spôsobom začali uplatňovať Británia a Španielsko, odôvodnila svoj krok francúzska vláda.



Cestujúci z krajín mimo Európy majú stále zakázaný vstup na francúzske územie, a to prinajmenšom do 15. júna, výnimkou sú iba francúzski občania.



Každý cestujúci prichádzajúci do Francúzska musí vyplniť formulár povolenia, kde uvedie dôvod cesty, a musí odovzdať podpísané vyhlásenie, že nemá príznaky ochorenia COVID-19 spôsobené novým koronavírusom.



Vláda tiež oznámila, že Francúzsko pracuje spolu s ostatnými európskymi krajinami na všeobecnejších cestovných pravidlách.