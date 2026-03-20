Francúzsko uznalo pred 70 rokmi nezávislosť Tuniska
Tunisko sa stalo protektorátom Francúzska v roku 1881 na základe zmluvy, a nie priamym dobytím, ako tomu bolo v prípade susedného Alžírska.
Autor TASR
Tunis 20. marca (TASR) - Pred 70 rokmi, 20. marca 1956, Francúzsko oficiálne uznalo nezávislosť svojho bývalého protektorátu a Tunisko sa stalo kráľovstvom, o rok neskôr republikou.
Proces vedúci k suverenite prebiehal od roku 1952 medzi vládou v Paríži a hnutím za nezávislosť pod vedením Habíba Búrgíbu. Jeho rokovania s Francúzskom viedli k zrušeniu koloniálneho protektorátu a dosiahnutiu nezávislosti. Po voľbách do Ústavodarného zhromaždenia sa Búrgíba stal prvým premiérom krajiny a neskôr prvým prezidentom slobodného Tuniska.
Tunisko sa stalo protektorátom Francúzska v roku 1881 na základe zmluvy, a nie priamym dobytím, ako tomu bolo v prípade susedného Alžírska. Oficiálne zostal bej absolútnym panovníkom, tuniskí ministri boli naďalej menovaní, vládna štruktúra zachovaná a Tunisania boli stále poddanými. Francúzi nezaberali pôdu, nemenili mešity na kostoly ani nezrušili úradný jazyk. Najvyššia moc sa však preniesla na generálneho rezidenta, oficiálneho zástupcu francúzskej vlády.
Pod francúzskym vedením sa tuniské financie čoskoro stabilizovali a vybudovala sa moderná komunikačná sieť. Hoci Francúzsko nikdy otvorene nezabralo tuniské územie ani nevysídlilo tamojšie obyvateľstvo - čo sa stalo v Alžírsku -, najúrodnejšie časti severného Tuniska zahŕňajúce údolie Madžarda a polostrov Šrík prešli do rúk iných európskych krajín.
V 90. rokoch 19. storočia malá skupina ľudí s francúzskym vzdelaním, ktorých prezývali „mladí Tunisania“, začala presadzovať modernizačné reformy podľa európskeho vzoru a väčšiu účasť Tunisanov na riadení vlastnej krajiny. Jej hlavnou zbraňou sa stal denník Le Tunisien vychádzajúci vo francúzštine. Vydaním arabskej mutácie novín v roku 1909 začala skupina vzdelávať svojich krajanov a súčasne presviedčala liberálnejších Francúzov, aby pomohli Tunisku na ceste modernizácie.
Počas prvej svetovej vojny nacionalistická činnosť takmer umĺkla, avšak prvý pokus o masovú politickú organizáciu prišiel v medzivojnovom období, keď vznikla strana Dustúrí (Ústava). V roku 1920 predložila strana bejovi a francúzskej vláde dokument, v ktorom požadovala zavedenie ústavnej formy vlády, v rámci ktorej by Tunisania mali rovnaké práva ako Európania. Reakciou na tento krok sa stalo zatknutie vodcu strany Abdelazíza Thálbího.
O dva roky neskôr bej Muhammad Násir pod hrozbou abdikácie požiadal, aby bol prijatý program strany Dustúrí. Generálny rezident Lucien Saint reagoval obkľúčením bejovho paláca, po čom bola požiadavka stiahnutá. Saint zaviedol reštriktívne opatrenia spolu s menej významnými reformami, ktoré na niekoľko rokov upokojili nálady v Tunisku a oslabili nacionalistické hnutie.
V roku 1934 sa mladý tuniský právnik Habíb Búrgíba spolu so svojimi kolegami odtrhol od strany Dustúrí a založil novú organizáciu Neo-Dustúrí, ktorej cieľom bolo šíriť propagandu a získať masovú podporu. Pod Búrgíbovým vedením nová strana čoskoro nahradila dovtedajšiu stranu Dustúrí a jej vodcov.
Pokusy Francúzov potlačiť toto nové hnutie len priliali olej do ohňa. Strana Neo-Dustúrí začala získavať čoraz väčšiu moc a vplyv po nástupe vlády Ľudového frontu vo Francúzsku v roku 1936. Keď padla vláda Ľudového frontu, v Tunisku opäť vypukli represie, proti ktorým sa ľudia postavili formou občianskej neposlušnosti. V roku 1938 viedli nepokoje k zatknutiu Búrgíbu a ďalších vodcov strany, ktorú následne oficiálne rozpustili.
Po vypuknutí druhej svetovej vojny deportovali v roku 1939 vodcov Neo-Dustúrí do Francúzska. Nacisti ich v roku 1942 po nemeckej okupácii vichystického Francúzska prepustili, a keďže Adolf Hitler považoval Tunisko za sféru talianskeho vplyvu, vydal ich fašistickej vláde v Ríme. Tam sa s vodcami zaobchádzalo s úctou, keďže fašisti dúfali, že získajú podporu pre os Berlín-Rím-Tokio. Búrgíba však odmietal spolupracovať. V roku 1943 vodcom Neo-Dustúrí napokon povolili vrátiť sa do Tuniska, kde bej Muhammad Munsif zostavil vládu zloženú z osôb sympatizujúcich s hnutím Dustúrí.
Vznik Slobodného Francúzska po ústupe nacistov znamenal pre Neo-Dustúrí značné sklamanie. Bej bol zosadený, zatiaľ čo Búrgíba, obvinený z kolaborácie s nacistami unikol väzeniu a v roku 1945 ušiel v prestrojení do Egypta. Napriek tomu pokračovala intenzívna kampaň za nezávislosť Tuniska a Paríž sa dostával pod čoraz väčší tlak.
V roku 1951 Francúzi povolili nástup tuniskej vlády s nacionalistickými sympatiami, ktorej členom sa stal aj generálny tajomník strany Neo-Dustúrí Sálih Júsif, a Búrgíbovi umožnili vrátiť sa do vlasti. Keď však novo vytvorená vláda chcela zriadiť tuniský parlament, došlo k ďalším represiám - Búrgíba bol nútený znovu odísť do exilu a väčšinu ministrov zatkli. V horách začali pôsobiť partizánske jednotky, čím prakticky ochromili krajinu.
V júli 1954 francúzsky premiér Pierre Mendes France sľúbil, že Tunisku udelí úplnú autonómiu na základe pripravovanej dohody. Búrgíba sa vrátil do Tuniska a mohol dohliadať na rokovania bez toho, aby sa na nich priamo zúčastňoval. V júni 1955 tuniskí zástupcovia dohodu napokon podpísali, a to napriek tomu, že stanovovala prísne obmedzenia v oblasti zahraničnej politiky, školstva, obrany a financií. Súčasne vznikla vláda zložená prevažne zo zástupcov strany Neo-Dustúrí.
Sálih Júsif dokument odsúdil s tým, že je príliš obmedzujúci, a odmietol sa na mimoriadnom zjazde zúčastniť, delegáti zjazdu však jednomyseľne podporili Búrgíbu. V reakcii na to zorganizoval Júsif na juhu krajiny ozbrojený odpor, ktorý bol čoskoro potlačený. Aby sa vyhol väzeniu z krajiny utiekol, v roku 1961 ho zavraždili.
Francúzi udelili Tunisku úplnú nezávislosť na základe dohody uzavretej 20. marca 1956 - premiérom sa stal Búrgíbu. Vláda bejov sa skončila a 25. júla 1957 bola vyhlásená republika.
Po získaní nezávislosti nastúpilo Tunisko cestu reforiem, najmä v oblasti školstva, postavenia žien a právnych otázok. Hospodársky rozvoj bol pomalší, vláda však venovala značnú pozornosť chudobnejším regiónom. Búrgíba, ktorý svojou pokrokovou, ale čoraz viac personalizovanou vládou centralizoval moc, sa stal po prechode na republiku prvým prezidentom slobodného Tuniska a zostal ním až do roku 1987.
