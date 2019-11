V Lamanšskom prielive zachránili migranta v neopréne

Lille 11. novembra (TASR) - Pri pobreží Francúzska zachránili v pondelok migranta v neopréne, ktorý chcel preplávať do Británie cez Lamanšský prieliv. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske orgány.



Posádka trajektu Pride of Canterbury spozorovala muža-tridsiatnika približne 20 kilometrov od pobrežia pri meste Calais. Plavidlo zmenilo smer a muža z vôd vytiahlo.



Muža v dôsledku "vážneho podchladenia" previezol vrtuľník do nemocnice v Calais.



Stovky migrantov sa každoročne pokúšajú dostať do Británie cez Lamanšský prieliv. Táto cesta je však nebezpečná vzhľadom na rušnú lodnú dopravu, ako aj silné morské prúdy a studenú vodu v prielive.



Od začiatku tohto roka pri pokuse dostať sa do Británie cez Lamanšský prieliv zahynuli najmenej štyria migranti. V októbri na pláži v meste Le Touquet na severe Francúzska našli telá dvoch mladých Iračanov. V auguste zahynula 30-ročná Iračanka, keď spadla z migrantmi preplnenej paluby lode. Naposledy na pobreží Belgicka našli telo migranta z Iraku, ktorý chcel taktiež preplávať do Británie cez Lamanšský prieliv. Na sebe mal provizórnu záchrannú vestu vyrobenú z prázdnych plastových fliaš.