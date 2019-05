V okolí katedrály Notre-Dame sa stále nachádza veľké množstvo olova

Mimovládna organizácia Robin des Bois odhaduje, že strecha a štíhla veža Notre-Damu, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, obsahovali vyše 300 ton olova, ktoré sa pri požiari roztavili.

Paríž 9. mája (TASR) - Pri aprílovom požiari parížskej katedrály Notre-Dame sa do ovzdušia dostalo veľa olovených častíc, ktoré sa v potenciálne nebezpečných množstvách dosiaľ nachádzajú v jej bezprostrednom okolí. S odvolaním sa na miestne úrady a zdravotníkov o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



"Významné množstvo" oloveného prachu zistili rozbory vykonané po požiari z 15. apríla na niektorých uliciach a chodníkoch v okolí katedrály, ktoré sú dosiaľ verejnosti neprístupné.



Vo vzorkách pôdy sa tam podľa polície a miestnych zdravotníkov zistilo 10-20 gramov olova na jeden kilogram, čo je výrazne viac než úroveň 0,3 gramu na kilogram, ktorá je považovaná za normálnu. Rozbory však neodhalili zvýšené množstvo olovených častíc v ovzduší, kde hodnota nepresiahla zákonom stanovený limit 0,25 mikrogramov na meter kubický, informuje AFP.



Takisto v oblastiach nachádzajúcich sa mimo bezprostredného okolia katedrály, ako napríklad na ostrove Ile de la Cité či brehoch rieky Seina, nepreukázali rozbory zvýšenú hladinu olova ani v pôde.



Mimovládna organizácia Robin des Bois odhaduje, že strecha a štíhla veža Notre-Damu, ktorých časti zhoreli alebo sa zrútili, obsahovali vyše 300 ton olova, ktoré sa pri požiari roztavili. Organizácia preto vyzvala príslušné úrady, aby ešte pred začatím rekonštrukčných prác oblasť dekontaminovali.



Zvýšená koncentrácia olovených častíc môže ľudom, obzvlášť deťom, spôsobiť neurologické poruchy, ako aj problémy s nervovým systémom či obličkami. Zdravotníci však tvrdia, že uvoľnené olovo predstavuje pre obyvateľov len malé riziko, keďže škodlivé by bolo len jeho opakované požitie.



Od požiaru Notre-Dame neboli v Paríži hlásené nijaké prípady akútnej otravy olovom. Miestne úrady však obyvateľov vyzvali, aby všetky povrchy vo svojich domácnostiach vyčistili mokrými handrami či vreckovkami a nepoužívali vysávače.



Pravidelne by si tiež mali umývať ruky a na krátko zastrihávať nechty. Rodičia by deťom mladším ako šesť rokov, ktoré majú rýchlejší metabolizmus a olovo tak pre nich predstavuje väčšie riziko, mali častejšie čistiť hračky. Obzvlášť obozretné by mali byť aj tehotné ženy.



Úrady ďalej informovali, že hladiny olova sa budú zisťovať na pravidelnej báze, aby sa predišlo zdravotným rizikám.