V Paríži budú znovu štrajkovať smetiari

Paríž 4. apríla (TASR) - Odborový zväz zastupujúci parížskych smetiarov ohlásil na budúci týždeň ďalší štrajk. Spravil to len krátko po tom, ako z ulíc francúzskeho hlavného meste začal miznúť neodvezený odpad, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry AFP.



Trojtýždňový štrajk smetiarov na protest proti reforme dôchodkového systému v marci spôsobil, že sa v Paríži nakopili tisíce ton odpadu. Niektoré hromady boli vyššie než dva metra.



Najväčšia odborová organizácia vo francúzskom verejnom sektore CGT v pondelok večer svojich členov vyzvala na nový štrajk od štvrtka 13. apríla. Cieľom je stiahnutie dôchodkovej reformy. CGT zároveň vyzvala svojich členov, aby sa "aktívne zapojili vo veľkom počte v odboroch a v špeciálnych sektorových dňoch".



Nový štrajk smetiarov zamestnaných vo verejnom sektore bude mať dopad približne na polovicu Paríža. Vývoz smetia v ostatných častiach mesta zabezpečujú súkromné firmy. Avšak aj tých sa v marci dotkla blokáda troch parížskych spaľovní.



Ďalší celonárodný štrajk a protest, už 11. v poradí, bol ohlásený na štvrtok.



Smetiari môžu v súčasnosti odísť do dôchodku v 57 rokoch, ak dostatočne dlho platili sociálne odvody. Reforma im však dôchodok posúva až na vek 59 rokov.



Podľa CGT je pritom skorší odchod do dôchodku sanitačných pracovníkov ako sú smetiari opodstatnený, pretože ich predpokladaná dĺžka života je oproti bežnému Francúzovi kratšia o 12 až 17 rokov.



Pozornosť sa pritom v súčasnosti upiera na francúzsky Ústavný súd, ktorý posudzuje dôchodkovú reformu. Tá má okrem iného zvýšiť dôchodkový vek Francúzov zo 62 na 64 rokov, čím sa Francúzsko priblíži ku svojim európskym susedom. Ústavný súd oznámi svoje rozhodnutie 14. apríla.