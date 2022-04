Vo francúzskych zámorských oblastiach sa začali prezidentské voľby

Paríž/Saint Pierre 23. apríla (TASR) - Rozhodujúce druhé kolo francúzskych prezidentských volieb sa v sobotu oficiálne začalo otvorením prvých štyroch volebných miestností na malom francúzskom súostroví Saint-Pierre a Miquelon. Informovala o tom agentúra DPA.



Hlasovanie sa začalo po otvorení volebných miestností v sobotu napoludnie (o 8.00 h ráno miestneho času), potvrdila hovorkyňa radnice v Saint-Pierre.



Väčšina Francúzov môže v prezidentských voľbách hlasovať v nedeľu, v dôsledku časového posunu však budú v niektorých francúzskych zámorských oblastiach voliť už v sobotu, pripomína DPA.



V druhom kole volieb sa bude rozhodovať medzi liberálnym úradujúcim prezidentom Emmanuelom Macronom a jeho pravicovo orientovanou súperkou Marine Le Penovou. Obaja postúpili do finále z prvého kola hlasovania, ktoré sa uskutočnilo pred dvoma týždňami.



Le Penová, ktorá sa v predvolebnej kampani usilovala pôsobiť umiernenejším dojmom, je stále známa svojimi krajne pravicovými postojmi a výrazne by obmedzila vplyv Európskej únie (EÚ) vo Francúzsku, konštatuje DPA. Výsledok volieb sa tak s napätím očakáva aj na medzinárodnej scéne. Prieskumy dávajú náskok Macronovi, ktorý by podľa nich mohol získať 55 až 65,5 percenta hlasov.



Francúzsky prezident sa volí na päťročné funkčné obdobie, pripomína DPA. Hlava štátu má v krajine výrazný vplyv na domácu politiku a často hrá významnejšiu úlohu než ním menovaný premiér a predseda vlády.



Vo voľbách bude rozhodovať dovedna 48,7 milióna voličov.