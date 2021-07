Francúzsko varovalo ľudí, aby necestovali do Španielska a Portugalska

Paríž 8. júla (TASR) - Francúzsko vo štvrtok vyzvalo svojich občanov, aby necestovali na dovolenku do Španielska a Portugalska, kde aktuálne rastie počet nakazených novým koronavírusom zapríčinený šírením vysoko nákazlivého variantu delta. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzi môžu v súčasnosti cestovať do všetkých členských krajín EÚ, ak sú plne zaočkovaní voči covidu, alebo pri návrate predložia platný negatívny výsledok test.



Francúzski minister pre európske záležitosti Clément Beaune však vo štvrtok výslovne varoval svojich spoluobčanov, aby nešli dovolenkovať na Pyrenejský polostrov.



"Tí z vás, ktorí si ešte nezarezervovali dovolenku, nezvoľte si ako destináciu Španielsko a Portugalsko. Je lepšie zostať vo Francúzsku alebo cestovať do iných krajín," povedal Beaune pre televíziu France 2.



Francúzska vláda podľa neho zvažuje, že obmedzí cestovanie do iných európskych krajín. Obáva sa totiž, že počas leta vo Francúzsku po rozšírení variantu delta prepukne štvrtá vlna šírenia koronavírusu.



"Rozhodnutie padne v najbližších dňoch, ale je možné, že zavedieme sprísnené opatrenia," uviedol Beaune.



Obzvlášť nepriaznivá je epidemická situácia v španielskom regióne Katalánsko, kde mnoho Francúzov tradične cestuje na dovolenky a oslavy. V Katalánsku i v Portugalsku už v priebehu tohto a minulého týždňa došlo k opätovnému sprísneniu reštrikcií.



Návraty z Portugalska už spomedzi európskych krajín obmedzilo Nemecko. Z Portugalska môžu do Nemecka cestovať len nemeckí občania alebo cudzinci s trvalým pobytom v Nemecku. Platí pre nich 14-dňová povinná karanténa, ktorá sa nesmie skrátiť ani negatívnym testom na koronavírus. Karanténa platí aj pre zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali.