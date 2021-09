Francúzsko varovalo Mali pred ruskou bezpečnostnou firmou Vagner

Bamako 21. septembra (TASR) - Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová varovala svojho malijského náprotivka Sadia Camaru pred najímaním súkromnej ruskej bezpečnostnej firmy Vagner na boj proti islamským militantom v regióne Sahel. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP.



"Takáto voľba by bola izoláciou," povedala Parlyová novinárom po pondelkovom stretnutí s Camarom počas návštevy Mali. Podľa nemenovaného predstaviteľa malijského rezortu obrany ubezpečil Camara francúzsku ministerku, že v tejto veci zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie.



Paríž plánuje začiatkom budúceho roka znížiť počet svojich vojakov v Saheli. Zmienený predstaviteľ malijského rezortu obrany v tejto súvislosti vyhlásil, že po tom, ako Francúzsko "opustilo" Mali, "musí sa za účelom zabezpečenia krajiny zvážiť všetko". Podľa jeho slov však Parlyová odmietla tvrdenie, že Francúzsko "opúšťa" Mali.



Predpokladá sa, že spoločnosť Vagner ovláda Jevgenij Prigožin, blízky spoločník ruského prezidenta Vladimira Putina.



Francúzsko už minulý týždeň varovalo túto západoafrickú krajinu pred uzavretím dohody s Vagnerom. Vyjadrilo sa tak po tom, ako sa objavili nepotvrdené správy, že malijská junta je blízko k najatiu 1000 členov polovojenských síl tejto spoločnosti na výcvik svojich vojakov a na ochranu činiteľov.



Parlyová pred stretnutím s Camarom novinárom povedala: "Nebudeme vedieť spolunažívať s týmito žoldniermi."



Nemecko takisto oznámilo, že si premyslí nasadenie svojich vojakov v Mali, ak tamojšia vláda uzavrie dohodu s Vagnerom. Malijská vládnuca junta odmietla 19. septembra podobné varovania s tým, že "nedovolí žiadnemu štátu, aby rozhodoval za ňu".



Mali sa dostalo do politickej krízy minulý rok. Chaos kulminoval v auguste 2020 vojenským prevratom namiereným proti prezidentovi Ibrahimovi Boubacarovi Keitovi. Armáda pod hrozbou uvalenia sankcií následne vymenovala dočasnú civilnú vládu poverenú nasmerovaním krajiny späť k demokracii.



Vojenský veliteľ Assimi Goita však v máji túto vládu zvrhol a neskôr bol vyhlásený za dočasného prezidenta. Goita prisľúbil, že bude rešpektovať konečný termín - február 2022 - na vypísanie riadnych parlamentných volieb.



Ruské polovojenské jednotky, súkromní bezpečnostní inštruktori a spoločnosti získavajú v ostatných rokoch v Afrike čoraz väčší vplyv, a to najmä v konfliktami zmietanej Stredoafrickej republike (SAR), kde OSN obviňuje dodávateľov spoločnosti Vagner z páchania rozličných zločinov.