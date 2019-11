Francúzsko varuje pred možným obnovením sankcií voči Iránu

Paríž 27. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian varoval v stredu Irán pred možným opätovným zavedením sankcií OSN. Umožniť by to malo spustenie špecifického mechanizmu zakotveného v Spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA), tzv. jadrovej dohode, z roku 2015. S odvolaním sa na vyhlásenie šéfa francúzskej diplomacie pred členmi parlamentného výboru pre zahraničné veci o tom informovala agentúra AFP.



"Každé dva mesiace vystupňuje (Irán) svoje kroky do takej miery, že dnes uvažujeme, a to veľmi vážne, nad implementáciou mechanizmu na riešenie sporov, ktorý je ukotvený v dohode," vyhlásil Le Drian.



Šéf francúzskej diplomacie zdôraznil, že tieto úvahy sú reakciou na "sériu krokov iránskeho režimu, ktoré sú v rozpore s obsahom JCPOA".



Jadrová dohoda z roku 2015 zaviedla pre Irán prísne limity na produkciu obohateného uránu, ktorý môže byť využitý ako palivo v jadrových reaktoroch alebo ako munícia v jadrových hlaviciach. Výmenou za tieto obmedzenia sa signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie voči Iránu. V roku 2018 však od dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré následne na islamskú republiku uvalili nové sankcie.



Európske štáty, ktoré nesúhlasia s jednostranným odstúpením USA od zmluvy, sa snažia Iránu pomôcť zmierniť následky amerických sankcií a udržať tak JCPOA v platnosti. Teherán však považuje snahy európskych partnerov za nedostatočné a v posledných mesiacoch začal podnikať kroky smerujúce k zväčšeniu množstva a miery obohatenia svojich zásob uránu.