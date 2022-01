Francúzsko varuje svojich občanov pred cestou na Ukrajinu

Paríž 24. januára (TASR) - Francúzski občania by sa mali vyhýbať cestovaniu na Ukrajinu, ak na to nemajú zásadný dôvod. V pondelok to odporučilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Rusko pri hraniciach so susednou Ukrajinou zhromaždilo obrovský počet vojakov, preto francúzske ministerstvo "odporúča občanom zvýšenú opatrnosť".



"Dôrazne odporúčame vyhýbať sa pohraničným oblastiam na severe a východe krajiny," uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie v Paríži.



"Pokiaľ je to možné, odporúčame odložiť akúkoľvek cestu na Ukrajinu, ktorá nie je nevyhnutná alebo naliehavá," zdôraznil rezort francúzskej diplomacie.



V pondelok aj britské ministerstvo zahraničných vecí urobilo preventívny krok a oznámilo, že sťahuje časť pracovníkov a ich rodiny z britského veľvyslanectva na Ukrajine. Ako dôvod tiež uviedlo "narastajúcu hrozbu zo strany Ruska".



Predtým takisto Spojené štáty nariadili rodinám všetkých amerických zamestnancov svojej ambasády v Kyjeve, aby odišli z Ukrajiny. Dôvodom je podľa USA hroziaca ruská invázia na Ukrajinu. Washington zároveň rozhodol, že zamestnanci americkej ambasády v Kyjeve, ktorí nie sú nevyhnutne potrební pre jej fungovanie, môžu "dobrovoľne" opustiť krajinu.