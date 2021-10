Francúzsko považuje verdikt poľského ústavného súdu za útok proti EÚ

Paríž 8. októbra (TASR) - Verdikt poľského ústavného súdu, ktorý spochybňuje nadradenosť legislatívy Európskej únie nad poľskými zákonmi, predstavuje "útok proti EÚ", povedal v piatok francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune. Informuje o tom agentúra AFP.



"Je to veľmi závažné... existuje tu riziko faktického odchodu" Poľska z EÚ, povedal Beaune v rozhovore pre francúzsku spravodajskú televíznu stanicu BFM-TV. Zároveň dodal, že si odchod Poľska z Únie neželá.



Poľský Ústavný súd vo štvrtok rozhodol, že niektoré články zmlúv s Európskou úniou nie sú v súlade s poľskou ústavou. Verdikt tak spochybňuje prednosť legislatívy EÚ pred poľskými zákonmi.



Poľsko a EÚ sa sporia v súvislosti s reformou súdnictva, ktorú predstavila poľská pravicovo orientovaná vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS). Brusel upozornil, že reforma ohrozuje demokraciu v krajine, pripomína AFP.



"Toto nie je technická alebo právna otázka. Je to vysoko politická otázka pridaná na dlhý zoznam provokácií namierených proti EÚ," povedal francúzsky minister v súvislosti s rozhodnutím poľského Ústavného súdu.



"Keď sa pridáte do klubu, podpíšete zmluvu, ktorá je nazvaná dohodou, a táto dohoda bola ratifikovaná referendom v Poľsku. Toto bola voľba poľského ľudu," dodal Beaune.



Európska komisia vo štvrtok v reakcii na verdikt poľského Ústavného súdu oznámila, že využije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zabezpečila rešpektovanie ustanovení európskeho práva, pripomína AFP.